Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Особливо він наголосив на проблемі розміщення тактичної ядерної зброї.
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Економічні питання
На думку Михайла Шейтельмана, питання союзної держави пов'язане з податковими махінаціями, зокрема на нафтопродукти.
"Коли Білорусь отримує дотації на нафтопродукти від Росії, страждає Казахстан, який в одному начебто економічному просторі з Росією. А він дотацій не отримує і стає менш конкурентоспроможним", – припустив політтехнолог.
Михайло Шейтельман про заяву Токаєва: дивитись відео
Проблема ядерної зброї
Інша проблема може мати політичний характер і стосуватися безпосередньо розміщення ядерної зброї.
"Я думаю, що Токаєв привіз ці думки з форуму в Китаї, де він запропонував Казахстану бути воєнним союзником. Якщо той стає союзником, йому треба розміщувати в себе китайську ядерну зброю. Тут виникає питання: чи не треба вийти Китаю з цього Євразійського економічного союзу – можливо і треба", – відзначив Шейтельман.
Він припустив, що справа все ж може дійти до розміщення тактичної ядерної зброї, зокрема на території Білорусі. Адже росіяни вмовляють Лукашенка вступити у війну, а йому потрібні гарантії безпеки для власної території.
Лукашенко наполягає, аби Путін передав йому ядерну зброю, щоб вступити у війну. Інша справа, що він і потім не захоче вступати у війну. Звідси, я думаю, нічого не завадить двом диктаторам перемістити зброю, якщо вони на території тимчасово окупованого Криму це зробили,
– додав Михайло Шейтельман.
Домовленість Путіна та Лукашенка: останні новини
- 24 травня стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко після довготривалої хвороби відправився до Москви. Припускалося, що два диктатори обговорюватимуть саме питання розміщення тактичної ядерної зброї.
- Вже 25 травня Росія та Білорусь офіційно домовилися про це – відповідний документ підписали міністри оборони обох країн – Шойгу та Хренін.
- Під час зустрічі у Мінську Хренін наголосив на зацікавленості у подальших стратегічних відносинах з Росією у військовій сфері. В свою чергу Шойгу продовжив співати пропагандистських пісень, що Захід веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі.