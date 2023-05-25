Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Особливо він наголосив на проблемі розміщення тактичної ядерної зброї.

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Економічні питання

На думку Михайла Шейтельмана, питання союзної держави пов'язане з податковими махінаціями, зокрема на нафтопродукти.

"Коли Білорусь отримує дотації на нафтопродукти від Росії, страждає Казахстан, який в одному начебто економічному просторі з Росією. А він дотацій не отримує і стає менш конкурентоспроможним", – припустив політтехнолог.

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Проблема ядерної зброї

Інша проблема може мати політичний характер і стосуватися безпосередньо розміщення ядерної зброї.

"Я думаю, що Токаєв привіз ці думки з форуму в Китаї, де він запропонував Казахстану бути воєнним союзником. Якщо той стає союзником, йому треба розміщувати в себе китайську ядерну зброю. Тут виникає питання: чи не треба вийти Китаю з цього Євразійського економічного союзу – можливо і треба", – відзначив Шейтельман.

Він припустив, що справа все ж може дійти до розміщення тактичної ядерної зброї, зокрема на території Білорусі. Адже росіяни вмовляють Лукашенка вступити у війну, а йому потрібні гарантії безпеки для власної території.

Лукашенко наполягає, аби Путін передав йому ядерну зброю, щоб вступити у війну. Інша справа, що він і потім не захоче вступати у війну. Звідси, я думаю, нічого не завадить двом диктаторам перемістити зброю, якщо вони на території тимчасово окупованого Криму це зробили,

– додав Михайло Шейтельман.

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