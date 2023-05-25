Таку думку 24 Каналу озвучив засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров. Він додав, що останнім часом це питання перестало обговорюватися.

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Лукашенко хотів ядерну зброю

Лукашенко розмріявся про ядерну зброю і порозказував усім, що Білорусь стане ядерною державою, а він зможе на рівні вести перемовини з іншими. Утім, росіяни в свою чергу призупинили його прагнення і заявили, якщо вони й розміщуватимуть зброю, то буде вона під їхнім контролем.

Зараз на цю тему перестали говорити і представник Білорусі, здається, в ООН заявив, що вже не планується поставляти ядерну зброю. Це дуже велика проблема для Лукашенка і я припускаю на цю тему він поїхав говорити,

– пояснив він.

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Росія може атакувати Білорусь

Також Олександр Азаров прокоментував той факт, що Росія може напасти на Білорусь, якщо та відмовиться стати плацдармом для війни. Тут вірогідність майже нульова.

"Росіяни діятимуть хитро – вони не нападатимуть на Білорусь і не видно, аби "еліти", які біля Лукашенка, планували розірвати стосунки з Путіним чи Росією. Вони офіційно заявляють про свою підтримку", – пояснив Азаров.

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