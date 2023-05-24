Лукашенко розповів, що в нього був аденовірус. Про це пишуть білоруські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Лукашенко не збирається вмирати
Якщо хтось думає, що я вмирати зібрався, заспокойтеся. Заспокойтеся. Це не більше, ніж пусті міркування в месенджерах і телеграм-каналах. Аденовірус чи що там було? Аденовірус,
– сказав білоруський лідер.
За його словами, в нього був дуже щільний графік і тому не було можливості лікуватися.
"То в Москву треба, то суботники, то в Гродно, потім Гомель, все це накопичилося. Тому вмирати я не збираюся, хлопці. Ви ще мучитиметеся зі мною дуже довго", – наголосив Лукашенко.
Як виявилось, здоров’я для Лукашенка – не найголовніше. Для нього важливо поїхати у Москву, щоб побачитись з кривавим вбивцею Владіміром Путіним.
Що відомо про проблеми зі здоров'ям у Лукашенка
- 9 травня самопроголошений президент Білорусі відвідав парад до "дня побєдобєсія" у Москві. Лукашенко мав нездоровий вигляд.
- Після 9 травня диктатор перестав з'являтися на публіці.
- 13 травня білоруські телеграм-канали повідомили, що Лукашенка перевезли у президентську клініку в Дроздах.
- Однак після тривалої паузи Лукашенка вирішили "вивести в люди". Так, він нібито завітав до центрального командного пункту ВПС та військ ППО.