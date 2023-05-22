В цій ситуації цікавим буде те, чи змінить свою риторику Лукашенко після серйозних загроз, які постали перед його здоров'ям, можливо, навіть від рук Кремля. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний.

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"Я припущу конспірологічну версію: їде за протиотрутою. Адже йому було погано-погано, а зараз Путін скаже: "тепер ми з тобою будемо по-іншому домовлятися, я тобі інший чай дам чи таблетку. Ти з'їв червону, а я тобі дам синю чи навпаки", – іронічно прокоментував політолог.

Чи змінить риторику Лукашенко

Дії Лукашенка в Росії будуть цікавими в тому контексті, якщо припустити, що його поганий вигляд був спричинений отруєнням або проблемами зі здоров'ям. Певно, вони були зроблені не без добрих людей, зауважив Лісний.

"Він помирав-помирав, тепер, можливо, попрощатися з Путіним поїде", – додав аналітик.

Лукашенко давно не є політичним гравцем. На думку Лісного, єдине, що хоче врегулювати Путін – це, аби білоруси людським фактором включилися у війну. Натомість доки живий Лукашенко, він намагався від цього ухилитися. Тепер, коли, можливо, з'явилися загрози для його життя, цікаво, чи змінить він свою позицію.

А, можливо, я згущую фарби, і це буде просто чергова розмова двох диктаторів, адже їм ні з ким поговорити насправді. То Володимир Зеленський їздить по всьому світу, а їм "полковніку нікто нє пішет" і до нього приїжджає тільки Лукашенко. Уявіть, до чого довоювався товариш Путін,

– підкреслив політолог.

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