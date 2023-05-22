В этой ситуации интересным будет то, изменит ли свою риторику Лукашенко после серьезных угроз, представших перед его здоровьем, возможно, даже от рук Кремля. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Лесной.

К теме В Москве обеспокоены болезнью Лукашенко не меньше, чем в Минске – российский оппозиционер

"Я предположу конспирологическую версию: едет за противоядием. Ведь ему было плохо-плохо, а сейчас Путин скажет: "теперь мы с тобой будем по-другому договариваться, я тебе другой чай дам или таблетку. Ты съел красную, а я тебе дам синюю или наоборот", – иронически прокомментировал политолог.

Сменит ли риторику Лукашенко

Действия Лукашенко в России будут интересны в том контексте, если предположить, что его плохой вид был вызван отравлением или проблемами со здоровьем. Наверное, они были сделаны не без добрых людей, заметил Лесной.

"Он умирал-умирал, теперь возможно попрощаться с Путиным поедет", – добавил аналитик.

Лукашенко давно не политический игрок. По мнению Лесного, единственное, что хочет урегулировать Путин – это чтобы белорусы человеческим фактором включились в войну. Пока жив Лукашенко, он пытался от этого уклониться. Теперь, когда, возможно, появились угрозы его жизни, интересно, изменит ли он свою позицию.

А может, я сгущаю краски, и это будет просто очередной разговор двух диктаторов, ведь им не с кем поговорить на самом деле. Так Владимир Зеленский ездит по всему миру, а им "полковнику никто не пишет" и к нему приезжает только Лукашенко. Представьте, до чего довоевался товарищ Путин,

– подчеркнул политолог.

Лесной предположил, о чем будут говорить Лукашенко и Путин: смотреть видео

У Лукашенко ухудшилось состояние здоровья: что известно