На фоне слухов о болезни и ухудшении здоровья в сети опубликовали новые фотографии с белорусским диктатором. Фото распространяют приближенные к власти СМИ, сообщает 24 Канал.

Важно В ГУР знают о проблемах со здоровьем у Лукашенко, но есть несколько интереснее

Лукашенко якобы встретился с военными

Пропагандистские белорусские телеграм-каналы заявляют, что Лукашенко якобы работает в центральном командном пункте военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. В подтверждение таких заявлений публикуют даже новое фото, на котором министр обороны Беларуси Виктор Хренин встречает Лукашенко.

По информации пропагандистских каналов, самопровозглашенный президент заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Однако в сети обратили внимание на то, что у Лукашенко перебинтована правая рука, в то время как на параде в Москве перевязана была левая.



В сети распространяется новое фото Лукашенко / Фото белорусских СМИ

В соцсетях предполагают, что наличие повязки на руке может свидетельствовать о необходимости постоянной капельницы.