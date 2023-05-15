Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал слухи о недомогании Лукашенко, информирует 24 Канал.

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Да, есть информация о проблемах со здоровьем диктатора, но детализировать не будем. В конце концов, здоровье Путина значительно интереснее для украинцев и всего мира, чем здоровье Лукашенко,

– интригующе отметил Андрей Юсов.

Лукашенко болеет уже 5 день

Правитель Беларуси Александр Лукашенко не явился на праздновании дня государственного флага, герба и гимна Беларуси в воскресенье, 14 мая. Таким образом, уже пятый день подряд Лукашенко не появляется на публике.

В последний раз белорусский диктатор "выходил в свет" (если так можно назвать Россию) 9 мая в Москве на параде. Но Лукашенко уже тогда выглядел плохо. В частности, он не пошел пешком вместе с президентом России Путиным и другими гостями на возложение венков к могиле Неизвестного солдата, а также отсутствовал на завтраке в Кремле.

Вечером на церемонии возложения венков в Минске белорусский правитель не произносил речь.

В Кремле умалчивают информацию

В то же время кремлевский прихвостень Дмитрий Песков 15 мая заявил, что надо ориентироваться на официальные данные, а у таких, мол, упоминаний о недомогании Лукашенко – не было.

Однако там привыкли замалчивать информацию о болезнях политиков, пока те кое-где вообще не умрут. Впрочем, даже тогда в Кремле могут тянуть с официальными подтверждениями несколько дней.

Состояние здоровья Путина куда более интересная тема

Как отметили в украинской разведке, здоровье российского диктатора – тема, которая больше всего волнует сейчас весь цивилизованный мир.

Слухи о болезнях Путина ходят уже давно. А вот руководитель ГУР МО Кирилл Буданов не просто предполагает, он уверен в том, что Путин неизлечимо болен , у диктатора рак и осталось жить ему недолго.

Более того, в последнее время на публике появляются именно двойники диктатора, а не он лично.