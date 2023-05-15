Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував чутки про нездужання Лукашенка, інформує 24 Канал.

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Так, є інформація про проблеми зі здоров'ям диктатора, але деталізувати не будемо. Зрештою, здоров'я Путіна є значно цікавішим для українців та всього світу, ніж здоров'я Лукашенка,

– інтригуюче зазначив Андрій Юсов.

Лукашенко хворіє уже 5 день

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко не з'явився на святкуванні дня державного прапора, герба та гімну Білорусі у неділю, 14 травня. Таким чином вже п'ятий день поспіль Лукашенко не з'являється на публіці.

Востаннє білоруський диктатор "виходив у світ" (якщо так можна назвати Росію) 9 травня у Москві на параді. Але, Лукашенко уже тоді виглядав погано. Зокрема, він не пішов пішки разом із президентом Росії Путіним та іншими гостями на покладання вінків до могили Невідомого солдата, а також був відсутній на сніданку в Кремлі.

Ввечері на церемонії покладання вінків у Мінську білоруський правитель не виголошував промову.

В Кремлі замовчують інформацію

Водночас кремлівський посіпака Дмитро Пєсков 15 травня заявив, що треба орієнтуватись на офіційні дані, а у таких, мовляв, згадок про нездужання Лукашенка – не було.

Однак, там звикли замовчувати інформацію про хвороби політиків, аж поки ті подекуди узагалі не помруть. Втім, навіть тоді в Кремлі можуть тягнути з офіційними підтвердженнями кілька днів.

Стан здоров'я Путіна куди цікавіша тема

Як зазначили в українській розвідці, здоров'я російського диктатора – тема, яка найбільше хвилює наразі увесь цивілізований світ.

Чутки про хвороби Путіна ширяться уже давно. А ось керівник ГУР МО Кирило Буданов не просто припускає, він впевнений у тому, що Путін невиліковно хворий, у диктатора рак і залишилось жити йому недовго.

Ба більше, останнім часом на публіці з'являються саме двійники диктатора, а не він особисто.