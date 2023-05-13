Эту информацию подтвердили сразу несколько белорусских телеграмм-каналов.
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Известно, что 13 мая, примерно в 19:00, Лукашенко приехал в "Республиканский клинический медицинский центр" Беларуси, расположенный на берегу водохранилища Дрозды.
Известно, что в момент приезда подъезды к больнице были перекрыты, а вдоль дорог стояли силовики. После проезда кортежа Лукашенко, проезды были открыты,
– говорится в сообщении.
Больница, куда приехал Лукашенко / Фото из белорусских телеграмм-каналов
Что известно о состоянии здоровья Лукашенко
- Слухи об ухудшении здоровья Лукашенко стали активно распространяться после его появления на параде в Москве 9 мая. Он едва передвигался и сразу после парада быстро вернулся домой.
- Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя "бегство" Лукашенко, сослался на его сильную занятость. Позже в СМИ появилась информация, что Лукашенко с начала мая почти не появляется на публике.
- Белорусское издание проанализировало график самопровозглашенного президента и сравнило, чем он занимался в аналогичные дни в прошлом месяце. И оказалось, что в начале мая президент посетил только одно публичное мероприятие. Уже тогда у него были проблемы с голосом.
Интересно, что издание The Mirror писало, что самопровозглашенный президент Беларуси могли отравить в Москве 9 мая. Ведь Лукашенко не пришел на завтрак вместе с лидерами других стран, приехавшими к российскому диктатору на парад.