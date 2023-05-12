Это был его последний выход на публику. Белорусские СМИ отмечают, что Лукашенко "не светится" три дня подряд.

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В графике диктатора заметили изменения

После участия в праздничных мероприятиях, посвященных "Дню победы", Лукашенко исчез с публичного поля, то есть – 10, 11 и 12 мая (среда, четверг и пятница). На официальном сайте и других информационных ресурсах, связанных с политиком, никакой информации о мероприятиях с его участием нет.

Белорусское издание проанализировало график самопровозглашенного президента и сравнило, чем он занимался в аналогичные дни в прошлом месяце. И оказалось, что в начале мая президент посетил только одно публичное мероприятие. Уже тогда у него были проблемы с голосом.

В целом за этот месяц, если оставить за скобками мероприятия 9 мая, политик, судя по его сайту, провел только два публичных мероприятия: совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мероприятия по охране госграницы. Все остальные события на его сайте – это множество поздравлений и подписаний документов,

– говорится в сообщении.

В предыдущие месяцы график Лукашенко был стабильным. Еще в марте 2021 года эксперты, изучавшие график политика, заявляли, что среда – "самый свободный день рабочей недели", четверг – "время встреч", а пятница – "день рабочих поездок и встреч с коллективами".

Интересно, что отсутствие Лукашенко усиливается практически полным молчанием со стороны пресс-службы политика. При этом очевидно, что окружению Лукашенко известно состояние его здоровья. В этой ситуации пресс-службе было бы выгодно показать Лукашенко хоть как-то, но она этого не делает, что только укрепляет предположение о серьезных проблемах с самочувствием.

"Таким образом, можно констатировать, что с начала мая Лукашенко за редкими исключениями не появляется на публике. С чем именно это связано и каково состояние его здоровья – неизвестно, поскольку пресс-служба вопрос никак не комментирует", – подытожило издание.

Что следует знать о поведении Лукашенко 9 мая