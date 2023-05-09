После военного парада белорусский диктатор выглядел довольно болезненно и не мог передвигаться самостоятельно. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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В сети обсуждают состояние Лукашенко на параде в Москве
В телеграмм-каналах распространили видео, где видно, что Александр Лукашенко очень плохо себя чувствует. Он не смог пройти несколько сотен метров по Красной площади в Москве, вместо этого каждый раз пользовался авто.
Лукашенко стало плохо после парада на 9 мая в Москве: смотрите видео
Кроме этого, Лукашенко не явился на завтрак к Путину, где находились главы других государств, приехавших на "военный парад". Это можно увидеть на фото, опубликованном российскими медиа.
Лукашенко не пошел на завтрак к Путину в Кремль / Фото российских СМИ
Впоследствии представители белорусского проекта "МотолькоПомощи" сообщили, что Лукашенко вскоре после парада вернулся в Минск. Передвижение белорусского диктатора пропагандисты пока не комментировали.
Лукашенко выглядел грустно еще во время парада
Пользователи сети обратили внимание на выражение лица провозглашенного диктатора Беларуси. Он выглядел довольно напряженно и грустно, когда по Красной площади маршировали российские солдаты и ездила музейная техника.
Кроме этого, на руке у диктатора заметили бинт, которым он перевязал свою руку. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец также рассказал, что в Москву Лукашенко сопровождала карета скорой, ведь у самопровозглашенного диктатора якобы проблемы со здоровьем.
В Москве прошел парад ко "Дню Победы": что известно
- В российской столице 9 мая на Красной площади таки состоялся военный парад. Продолжался он всего лишь 45 минут.
- Среди тяжелой техники по площади проехались лишь несколько БМП и музейный танк Т-34. Современной техники на параде не было.
- МИД Украины отреагировало на визит иностранных лидеров 9 мая в Москву. В ведомстве назвали этот шаг недружественным и безнравственным.