В МИД Украины считают такой шаг как безнравственный и недружественный. Отдельно подчеркнули, что визит иностранных лидеров в Кремль – это проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу.
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Проявление пренебрежения к украинскому народу
В МИД Украины обратили внимание на то, что в мероприятии на Красной площади в Москве 9 мая присутствовали иностранные лидеры 7 стран. Кроме белорусского президента Александра Лукашенко, были также премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президенты Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Российский диктатор Владимир Путин совершил сотни военных преступлений, за которые объявлен в розыск Международным уголовным судом. Он оправдывает убийства, уничтожает украинские города и села, позволяет похищать детей, а в ночь на 9 мая оккупанты атаковали территорию Украины 25 крылатыми ракетами. В МИД подчеркнули, что на параде "победобесия" была еще раз продемонстрирована российская военная техника, которая уже в течение 10 лет ведет захватническую войну в Украине.
Украина резко раскритиковала лидеров зарубежных стран за этот визит и подчеркнула, что такой шаг недружественный.
Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии наряду с военным преступником, который кичится развязыванием войны в Европе в масштабах, неведомых со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу,
– заявили в МИД.
Кроме того, в украинском ведомстве подчеркнули, что народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. Сейчас же, по мнению МИД, эти страны Кремль использует для участия в фальшивом действе, не имеющем ничего общего с подвигом победителей над нацизмом.
Речь Путина на параде в Москве: что наговорил диктатор
- На параде "победобесия" на Красной площади российский президент Владимир Путин снова поразил маразматическими заявлениями. В частности, он цинично заявил, что войну вроде бы начали против России, а не наоборот. А вот кто "развязал" войну – Путин почему-то не сказал.
- Конечно, не мог обойти в своей речи и Запад. По словам Путина, западные "глобалистские элиты" продолжают заявлять о своей исключительности и якобы "подстрекают и раскалывают сообщество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты".
- Однако самым большим цинизмом шокировало заявление относительно причин войны в Украине. Путин "объяснил", что причиной трагедии, которую сейчас переживает Украина, являются "неумеренные амбиции, высокомерие и вседозволенность".