Какими маразматическими заявлениями отметился Путин в этот раз, что именно глава страны-террориста сказал о нашем государстве, рассказывает 24 Канал.

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Путин заявил, что против России развязали войну

Путин начал свою речь, обратившись к ветеранам, а также участникам так называемой "спецоперации". Диктатор приветствовал их с днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Сразу после этого Путин сделал циничное заявление, сказав, что сегодня цивилизация "опять находится на решающем переломном рубеже".

Против нашей родини снова развязана настоящая война,

– сказал Путин.

Кто именно и когда развязал войну против России – Путин почему-то не уточнил.

Обратите внимание. На так называемый шабаш Путина в Кремль приехал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, армянский премьер Никол Пашинян и президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.

Путин вдруг отметил, что Россия якобы дала отпор "международному терроризму", хотя российские военные продолжают совершать теракты в Украине. В частности, 28 апреля Россия нанесла ракетный удар по дому в Умани, в результате чего погибли более 20 человек.

Кремлевский диктатор сказал, что Россия якобы "защитит жителей Донбасса", которых ежедневно обстреливает, а также "обеспечит свою безопасность".

Для нас, для России – нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке,

– заявил бункерный президент России.

Однако его заявление полностью противоречит действиям русской армии. По меньшей мере, Путину следует объяснить, почему его армия атаковала Херсон 3 мая и унесла жизни более десяти человек. Вряд ли военные преступления оккупационной армии соответствуют тезисам, озвученным диктатором.

Путин пригрозил Западу "разгромом"

Путин почему-то заявил, что западные "глобалистские элиты" в дальнейшем заявляют о своей исключительности и якобы "подстрекают и раскалывают сообщество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты".

Глава России посетовал, что на Западе сеют русофобию, а также "уничтожают" традиционные семейные ценности, "делающие человека – человеком". Путин сравнил нынешние "действия Европы" с претензиями нацистов на мировое господство и пригрозил коллективному Западу разгромом.

Похоже, они (Запад – 24 Канал) забыли, к чему привели безумные претензии нацистов на мировое господство. Забыли, кто разгромил это ужасное тотальное. Кто стал стеной за родную землю и не пожалел свою жизнь ради освобождения народов Европы,

– сказал он.

Бункерный диктатор также возмутился, что на Западе идет декоммунизация, в рамках которой сносят мемориалы советским солдатам. Более того, на Западе в болезненном воображении Путина создают "культ нацистов и их сторонников".

По словам Путина, декоммунизация – это тоже якобы преступление и "откровенный реваншизм тех, цинично и открыто готовивших новый поход на Россию, кто собрал неонацистскую нечесть со всего мира". Впрочем, диктатор не уточнил, кто же хотел воевать против россиян.

Президент России напугал россиян, что цель этих неназванных "неонацистов" якобы добиться распада РФ. Однако диктатор почему-то умолчал, что именно его решение начать полномасштабную войну против Украины и приближает Россию к распаду.

Диктатор "объяснил", почему в Украине война

Путин считает, что на Западе решили перечеркнуть итоги Второй мировой войны и "окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права". Циничного, что диктатор говорит об этом, ведь именно Россия нарушает глобальную безопасность и грубо пренебрегает международным правом.

Лидер России говорит, что цель Запада якобы задушит любые суверенные центры развития. Он намекнул, что трагедия, которую переживает Украина, вызвана амбициями нашей страны стать частью западного мира, включая ЕС и НАТО.

Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина тгадеии, которую сейчас переживает украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сформировавшегося на его основе преступного режима его западных владельцев. Разменной монетой в реализации их жестоких корыстных планов,

– сказал Путин.