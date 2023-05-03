В петиции, появившейся в сети, говорится, что мобилизованные мужчины в России – не являются профессиональными военными, пишет 24 Канал. Авторы петиции жалуются, что среди их родственников есть мобилизованные, у которых во время проживания в полевых условиях войны обострились хронические болезни, а также появилась психологическая усталость и эмоциональное выгорание.

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В России возмущены, что у мобилизованных нет выбора

Родственники мужчин, которых Россия бросила на войну против Украины, возмущены, что мобилизованные долго находятся на войне. Из-за длительного отсутствия мужчин дома, как жалуются их родственники, страдают дети и женщины.

Такое внезапное и длительное отсутствие мобилизованных родителей, мужчин, сыновей сказывается на психическом и эмоциональном здоровье их детей и пожилых родителей, а также мужскую работу приходится делать женщинам.

– говорится в петиции.

Авторы отмечают, что кадровые военные находятся на службе, ведь это их работа. Они упрекают военное руководство России в том, что контрактники и добровольцы знают, сколько будут находиться на фронте, ведь имеют контракт.

Иными словами, как говорится в петиции, у контрактников и добровольцев есть выбор, что не скажешь о мобилизованных.



Петиция родственников мобилизованных в России / Скриншот

Родственники не знают, когда вернутся мобилизованные

Родственники жалуются, что у мобилизованных не обозначены сроки пребывания на войне. Следовательно, вообще неизвестно, когда мобилизованные вернутся домой.

Здесь следует сделать ремарку о том, что родственникам следует задавать вопросы, не "когда" вернуться мобилизованные, а вернутся ли они целыми. Дело в том, что Силы обороны ежедневно в среднем уничтожают 500 захватчиков. Сколько россиян получают ранения – сложно даже представить.

Также авторы петиции отмечают, что так называемая "спецоперация" может затянуться на годы. Здесь на предположение близких мобилизованных можно привести прогноз руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, считающего, что в 2023 году Украина отвоюет все свои территории, включая Крым.

Вместе с тем, родственники мобилизованных не оценили так называемый жест от Владимира Путина, который 21 февраля 2023 пообещал мобилизованным 2 недели отпуска. Авторы петиции откровенно говорят, что этот срок отпуска ничтожно мал.

Близкие русские мужчины не понимают, почему мобилизованные должны быть на войне до ее конца. Они упрекают кремлевское руководство, что в России есть десятки миллионов мужчин в запасе и якобы кадровые военные должны решать проблемы на фронте.

В конце концов с боевыми резервами России может поспорить статистика от Генштаба ВСУ. По состоянию на 3 мая в Украине уже погибли 191 940 солдат "второй армии мира". Также, по данным США, через несколько месяцев Россия потеряла под Бахмутом более 100 тысяч своих военных убиты и ранены.

Почему только наши родные должны отдуваться за всю страну, в то время как остальные мужчины продолжают жить своей обычной жизни, находятся дома с семьями?,

– возмущаются родные российских мобилизованных.

Женщины и родственники мобилизованных просят руководство России провести ротацию и вернуть родных с войны. "Шесть месяцев достаточный срок для наших мужчин, чтобы отдать долг своей рдене", – заявили они.

Как известно, в России в сентябре 2022 года объявили так называемую "частичную" мобилизацию, в рамках которой в армию призвали 300 тысяч военных. Впрочем, мобилизация в России продолжается скрыто. По данным ГУР МО, ежемесячно Россия мобилизует около 200 тысяч военных.