У петиції, яка з'явилася у мережі, мовиться, що мобілізовані чоловіки в Росії – не є професійними військовими, пише 24 Канал. Автори петиції скаржаться, що серед їхніх родичів є мобілізовані, в яких під час проживання в польових умовах війни загострилися хронічні хвороби, а також з'явилася психологічна втома та емоційне вигорання.

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У Росії обурені, що в мобілізованих немає вибору

Родичі чоловіків, яких Росія кинула на війну проти України, обурені, що мобілізовані довго перебувають на війні. Через тривалу відсутність чоловіків вдома, як скаржаться їхні родичі, страждають діти та жінки.

Така раптова й тривала відсутність мобілізованих батьків, чоловіків, синів позначається на психічному та емоційному здоров'ї їх дітей і літніх батьків, а також чоловічу роботу доводиться робити жінкам,

– мовиться у петиції.

Автори зазначають, що кадрові військові перебувають на службі, адже це їх робота. Вони дорікають військовому керівництву Росії, що контрактники та добровольці знають, скільки перебуватимуть на фронті, адже мають контракт.

Іншими словами, як мовиться у петиції, контрактники та добровольці мають вибір, що не скажеш про мобілізованих.



Петиція родичів мобілізованих у Росії / Скриншот

Родичі не знають, коли повернуться мобілізовані

Родичі скаржаться, що в мобілізованих не окреслено ніяких термінів перебування на війні. Відтак, взагалі не відомо, коли мобілізовані повернуться додому.

Тут слід зробити ремарку про те, що родичам слід ставити питання, не "коли" повернутися мобілізовані, а чи повернуться вони цілими. Річ у тім, що Сили оборони щодня в середньому знищують 500 загарбників. Скільки росіян зазнають поранень – складно навіть уявити.

Також автори петиції зазначають, що так звана "спецоперація" може затягнутися на роки. Тут на припущення близьких мобілізованих можна навести прогноз керівника ГУР МО Кирила Буданова, який вважає, що у 2023 році Україна відвоює всі свої території, включно з Кримом.

Разом з тим, родичі мобілізованих не оцінили так званий жест від Владіміра Путіна, який 21 лютого 2023 року пообіцяв мобілізованим 2 тижні відпустки. Автори петиції відверто кажуть, що цей термін відпустки мізерно малий.

Близькі російських чоловіків не розуміють, чому мобілізовані повинні бути на війні до її кінця. Вони дорікають кремлівському керівництву, що в Росії є десятки мільйонів чоловіків у запасі й нібито кадрові військові мають вирішувати проблеми на фронті.

Зрештою, з бойовими резервами Росії може посперечатися статистика від Генштабу ЗСУ. Станом на 3 травня в Україні вже загинуло 191 940 солдатів "другої армії світу". Також, за даними США, за декілька місяців Росія втратила під Бахмутом понад 100 тисяч своїх військових вбитими та пораненими.

Чому тільки наші рідні повинні віддуватися за всю країну, в той час, як решта чоловіків продовжують жити своїм звичайним життя, перебувають вдома з родинами?,

– обурюються рідні російських мобілізованих.

Жінки та родичі мобілізованих просять керівництво Росії провести ротацію і повернути рідних з війни. "Шість місяців достатній термін для наших чоловіків, щоб віддати борг своїй "родінє", – заявили вони.

Як відомо, у Росії у вересні 2022 року оголосили так звану "часткову" мобілізацію, в рамках якої до армії призвали 300 тисяч військових. Втім, мобілізація у Росії триває приховано. За даними ГУР МО, щомісяця Росія мобілізує близько 200 тисяч військових.