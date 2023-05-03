Якщо ж говорити про загальну статистику, то вона вражає не менше. Від 24 лютого 2022 року на той світ вдалося відправити 191 940 солдатів "другої армії світу". Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою. Слід розуміти, що підрахувати точні втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Також за понад рік повномасштабного вторгнення Росія втратила чимало своєї техніки. На брухт наші захисники перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, безпілотників. Також приземлили сотні літаків і гелікоптерів, а також потопили кілька десятків суден. Загальна статистика втрат ворога у техніці така:

танків – 3 702;

бойових броньованих машин – 7 199;

артилерійських систем – 2 946;

РСЗВ – 544;

засоби ППО – 300;

літаків – 308;

гелікоптерів – 294;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 505;

крилатих ракет – 947;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 865;

спеціальної техніки – 363.



Актуальні втрати ворога станом на 3 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Водночас слід розуміти, що шалені втрати аж ніяк не зупиняють російських загарбників. Вони гинуть на фронті, але продовжують сунути вперед, щоб виконати божевільний план Путіна.

Гинуть та продовжують атакувати

Лиш за минулу добу нашим військовим вдалося відбити понад 30 атак російських загарбників. Окупанти основні зусилля на веденні наступальних дій продовжують зосереджувати на чотирьох напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Мар'їнський. Що стосується Бахмута та Мар'їнки, то вони залишаються в епіцентрі бойових дій.

Якщо говорити про Волинський і Поліський напрямки, то там оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін упродовж минулої доби. Там також не зафіксували ознак формування наступальних угруповань.