Если же говорить об общей статистике, то она поражает не меньше. С 24 февраля 2022 года на тот свет удалось отправить 191 940 солдат "второй армии мира". Заметим, что реальная цифра может быть больше. Следует понимать, что подсчитать точные потери врага в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.
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Потери врага в технике
Также за более чем год полномасштабного вторжения Россия потеряла немало своей техники. В металлолом наши защитники превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, беспилотников. Также приземлили сотни самолетов и вертолетов, а также потопили несколько десятков судов. Общая статистика потерь врага в технике такая:
- танков – 3 702;
- боевых бронированных машин – 7 199;
- артиллерийских систем – 2 946;
- РСЗО – 544;
- средства ПВО – 300;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 294;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 505;
- крылатых ракет – 947;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 865;
- специальной техники – 363.
Актуальные потери врага по состоянию на 3 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
В то же время следует понимать, что безумные потери отнюдь не останавливают российских захватчиков. Они гибнут на фронте, но продолжают двигаться вперед, чтобы выполнить безумный план Путина.
Погибают и продолжают атаковать
Только за минувшие сутки нашим военным удалось отбить более 30 атак российских захватчиков. Оккупанты основные усилия на ведении наступательных действий продолжают сосредоточивать на четырех направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Что касается Бахмута и Марьинки, то они остаются в эпицентре боевых действий.
Если говорить о Волынском и Полесском направлениях, то там оперативная ситуация не претерпела существенных изменений за прошедшие сутки. Там также не зафиксировали признаки формирования наступательных группировок.