Если же говорить об общей статистике, то она поражает не меньше. С 24 февраля 2022 года на тот свет удалось отправить 191 940 солдат "второй армии мира". Заметим, что реальная цифра может быть больше. Следует понимать, что подсчитать точные потери врага в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

Читайте также Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам

Потери врага в технике

Также за более чем год полномасштабного вторжения Россия потеряла немало своей техники. В металлолом наши защитники превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, беспилотников. Также приземлили сотни самолетов и вертолетов, а также потопили несколько десятков судов. Общая статистика потерь врага в технике такая:

  • танков – 3 702;
  • боевых бронированных машин – 7 199;
  • артиллерийских систем – 2 946;
  • РСЗО – 544;
  • средства ПВО – 300;
  • самолетов – 308;
  • вертолетов – 294;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 505;
  • крылатых ракет – 947;
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 865;
  • специальной техники – 363.


Актуальные потери врага по состоянию на 3 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В то же время следует понимать, что безумные потери отнюдь не останавливают российских захватчиков. Они гибнут на фронте, но продолжают двигаться вперед, чтобы выполнить безумный план Путина.

Погибают и продолжают атаковать

Только за минувшие сутки нашим военным удалось отбить более 30 атак российских захватчиков. Оккупанты основные усилия на ведении наступательных действий продолжают сосредоточивать на четырех направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Что касается Бахмута и Марьинки, то они остаются в эпицентре боевых действий.

Если говорить о Волынском и Полесском направлениях, то там оперативная ситуация не претерпела существенных изменений за прошедшие сутки. Там также не зафиксировали признаки формирования наступательных группировок.