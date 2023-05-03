Если же говорить об общей статистике, то она поражает не меньше. С 24 февраля 2022 года на тот свет удалось отправить 191 940 солдат "второй армии мира". Заметим, что реальная цифра может быть больше. Следует понимать, что подсчитать точные потери врага в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Также за более чем год полномасштабного вторжения Россия потеряла немало своей техники. В металлолом наши защитники превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, беспилотников. Также приземлили сотни самолетов и вертолетов, а также потопили несколько десятков судов. Общая статистика потерь врага в технике такая:

танков – 3 702;

боевых бронированных машин – 7 199;

артиллерийских систем – 2 946;

РСЗО – 544;

средства ПВО – 300;

самолетов – 308;

вертолетов – 294;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 505;

крылатых ракет – 947;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 865;

специальной техники – 363.



Актуальные потери врага по состоянию на 3 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В то же время следует понимать, что безумные потери отнюдь не останавливают российских захватчиков. Они гибнут на фронте, но продолжают двигаться вперед, чтобы выполнить безумный план Путина.

Погибают и продолжают атаковать

Только за минувшие сутки нашим военным удалось отбить более 30 атак российских захватчиков. Оккупанты основные усилия на ведении наступательных действий продолжают сосредоточивать на четырех направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Что касается Бахмута и Марьинки, то они остаются в эпицентре боевых действий.

Если говорить о Волынском и Полесском направлениях, то там оперативная ситуация не претерпела существенных изменений за прошедшие сутки. Там также не зафиксировали признаки формирования наступательных группировок.