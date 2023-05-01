Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі оголосив, що нові розсекречені дані розвідки вказують на те, що Росія втратила 100 тисяч військових на війні в Україні лише з грудня. Про це він заявив 1 травня.

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Анонсований наступ Росії закінчився величезними втратами під Бахмутом

За словами Кірбі, від грудня Росія втратила під Бахмутом 100 тисяч окупантів. З них 80 тисяч поранених і 20 тисяч вбитих.

У листопаді генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, заявив, що за перші 8 місяців повномасштабної війни Росія втратила понад 100 000 окупантів убитими чи пораненими. Нові дані свідчать про те, що втрати Росії останніми місяцями різко прискорилися.

Майже половині вбитих – вагнерівці

Кірбі сказав, що майже половина вбитих із грудня – це бійці ПВК "Вагнера". Частина з них є ув'язненими, яких звільнили з в'язниці для того, щоб послати на фронт. Американський чиновник зазначив, що ці зеки-вагнерівці були кинуті в бій без достатньої бойової підготовки й будь-якого відчуття організаційного командування та контролю.

США готують новий пакет допомоги для України

Водночас Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати передали Україні майже 100% необхідної для контрнаступу техніки. Він додав, що невдовзі США нададуть Україні додатковий пакет військової допомоги.

Росія щодня втрачає все більше й більше військових