Керівник ГУР МО Кирило Буданов прокоментував темпи мобілізації у Росії. За його словами, у середньому Росія за місяць мобілізує 20 тисяч людей.

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На території Росії перебуває близько 120 тисяч мобілізованих

"Так, вона (мобілізація – 24 Канал) рухається нормально. У середньому вони в місяць мобілізують 20 тисяч – узагальнена цифра в залежності від місяця", – сказав він.

Також Буданов розповів про те, скільки мобілізованих Росія досі не перекинула в Україну.

Цікаве питання. З тієї кількості, яка вже була тоді офіційно призвана – близько 120 тисяч,

– розповів він.

Глава ГУР МО уточнив, що мовиться про мобілізованих, які досі перебувають на території Росії.

"Вони не всі можуть бути перекинуті, ви ще це маєте розуміти. Тому що є втрати, є якась поточна робота, хтось її має виконувати. Оскільки втрати досить значні, цей некомплект кимось треба компенсувати", – заявив Буданов.

Крім того, керівник розвідки розповів, що Росія вирішила вивести так званий миротворчий контингент з регіону конфлікту Азербайджану з Вірменією. За його словами, контрактників замінять строковиками.

"Кілька днів тому був досить яскравий приклад. Росія приховано (вони про це не будуть казати) прийняла рішення, вже пішли наказом про вивід миротворчого контингенту з регіону конфлікту Азербайджану з Вірменією і заміну контингенту, який є, на контингент зі строковиків. Тобто контрактників забирають, строковиків відправляють. Як ви розумієте, це абсолютно не через те, що в них усе добре", – резюмував Буданов.

Що відомо про мобілізацію у Росії