Керівник ГУР МО Кирило Буданов прокоментував темпи мобілізації у Росії. За його словами, у середньому Росія за місяць мобілізує 20 тисяч людей.
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На території Росії перебуває близько 120 тисяч мобілізованих
"Так, вона (мобілізація – 24 Канал) рухається нормально. У середньому вони в місяць мобілізують 20 тисяч – узагальнена цифра в залежності від місяця", – сказав він.
Також Буданов розповів про те, скільки мобілізованих Росія досі не перекинула в Україну.
Цікаве питання. З тієї кількості, яка вже була тоді офіційно призвана – близько 120 тисяч,
– розповів він.
Глава ГУР МО уточнив, що мовиться про мобілізованих, які досі перебувають на території Росії.
"Вони не всі можуть бути перекинуті, ви ще це маєте розуміти. Тому що є втрати, є якась поточна робота, хтось її має виконувати. Оскільки втрати досить значні, цей некомплект кимось треба компенсувати", – заявив Буданов.
Крім того, керівник розвідки розповів, що Росія вирішила вивести так званий миротворчий контингент з регіону конфлікту Азербайджану з Вірменією. За його словами, контрактників замінять строковиками.
"Кілька днів тому був досить яскравий приклад. Росія приховано (вони про це не будуть казати) прийняла рішення, вже пішли наказом про вивід миротворчого контингенту з регіону конфлікту Азербайджану з Вірменією і заміну контингенту, який є, на контингент зі строковиків. Тобто контрактників забирають, строковиків відправляють. Як ви розумієте, це абсолютно не через те, що в них усе добре", – резюмував Буданов.
Що відомо про мобілізацію у Росії
- Зазначимо, що в Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну триває прихована мобілізація. У вересні 2022 року на тлі провалів і втрат кремлівський диктатор Владімір Путін оголосив про так звану "часткову" мобілізацію.
- Тоді Росія призвала до армії щонайменше 300 тисяч військових. Також у січні 2023 року міністр оборони Росії Сергєй Шойгу оголосив про завдання збільшити чисельність російських військ до півтора мільйона впродовж трьох років.
- Наразі в Кремлі намагаються якомога довше уникнути нової хвилі відкритої мобілізації через можливу напруженість у суспільстві. Тому міноборони Росії намагається вербувати добровольців.
- Також 11 квітня 2023 року у Росії дозволили вручати повістки в електронному вигляді.