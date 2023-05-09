Зато в этом году повестка дня вообще другая. Кремль и в дальнейшем надувает "щеки".

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Подоляк сравнил ожидания от речи Путина

Год назад: Кремль привычно надувает политические "щеки". Путин готовит речь 9 мая. Царь явится народу. Что это будет? Илон Маск откладывает соглашение о покупке твиттера. Начнется третья мировая? Ядерный армагеддон?

– заметил Подоляк.

В 2023 году Путин дальше надувает пропагандистские "щеки".

"Альфа-самец варварской зграи готовит речь на 9 мая, потому что… не боится за свою жизнь. Реакция мира однозначна: что? Кто, где? Ну и черт с ним. Повестка дня вообще другая…" – заметил советник главы Офиса Президента.

О чем будет говорить Путин 9 мая

В Москве на российской Красной площади состоится парад. На нем выступит российский диктатор Владимир Путин.

Политолог Игорь Рейтерович объяснил, что Владимир Путин не будет объявлять новую волну мобилизации или что-либо связанное с войной на параде. Ведь может быть непредсказуемая реакция общества. Политолог объяснил, что Путину неважно, насколько масштабным будет парад. Ему важно показать картинку.

Для Путина это серьезный выбор, с одной стороны показаться на публике было бы выгодно с пиарной точки зрения. Но будет ли он говорить какие-то принципиально новые вещи, учитывая то, что говорят, он сам себе пишет речь? Думаю, будет стандартная риторика,

– отметил Игорь Рейтерович.

Политолог объяснил, что Путин, вероятно, будет традиционно говорить о "нацистах" в Европе, которых Россия должна уничтожить, как это было во Второй мировой войне и другие подобные вещи. Также глава Кремля будет упоминать о выдающейся роли во Второй мировой войне только россиян. Детальнее о том, что может говорить Путин – читайте здесь.