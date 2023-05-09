Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, Владимир Путин на параде не будет объявлять новую волну мобилизации или что-либо связанное с войной. Причиной тому и непредсказуемая реакция общества.
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О чем может заявить диктатор
Россия на свой страх и риск решила не отменять проведение парада 9 мая в Москве. Российский диктатор Владимир Путин должен присутствовать там с речью.
Насколько парад будет масштабным – неважно, главное – картинка. Для Путина это серьезный выбор, с одной стороны показаться на публике было бы выгодно с пиарной точки зрения. Но будет ли он говорить какие-то принципиально новые вещи, учитывая то, что говорят, он сам себе пишет речь? Думаю, будет стандартная риторика,
– отметил Игорь Рейтерович.
Путин, вероятно, будет рассказывать о нацистах в Европе, которых Россия должна уничтожить, как это было во Второй мировой войне и тому подобное. Конечно, российский диктатор не просто будет вспоминать о Второй мировой, но и о выдающейся роли "лишь" россиян в ней.
Вряд ли прозвучат новые заявления по поводу мобилизации в России или объявления войны.
"Во-первых, российское общество этого не воспримет, а во-вторых, они реально боятся такие вещи говорить, развивать ситуацию как-то по-другому, потому что они не знают, к чему это приведет. Поэтому мы услышим стандартный набор неадекватных нарративов", – убежден политолог.
Игорь Рейтерович о Путине на параде до 9 мая: смотреть видео
Будет ли Путин на параде
По его словам, главный вопрос состоит в том, в каком виде Путина все же покажут на Красной площади.
Была неподтверждённая информация, что Путин не будет принимать этот парад, а покажут кадры, что он утром приехал куда-то на фронт и общается с российскими солдатами. А парад будет принимать картонный или фанерный маршал Шойгу,
– рассказал Рейтерович.
Так или иначе, восприятие россиян этого "праздника" очень сильно отличается даже от нынешнего. Это не положительные, а отрицательные тенденции, с которыми пока не знают, что делать в России.
"Подобое время" в Москве главное
- В России говорят, что вроде бы "паники нет", но почему-то парады до 9 мая отменили по меньшей мере в 20 российских городах. Не отменять проведения парада было решено в Москве. Там, по словам, пресс-секретаря Путина, Дмитрия Пескова ведется "напряженная работа" для того, чтобы обеспечить безопасность на 9 мая.
- За последнюю неделю тревожность россиян на самом деле увеличилась на фоне "атаки беспилотников" на Кремль и хлопок на нефтебазах и горюче-смазочных складах. В издании Reuters сообщили, что для репетиции парада в Москве привлекли меньше техники и военных, несмотря на желания жителей.
- В ГУР МОУ также предупредили, что Россия готова прибегнуть к провокациям, в том числе против своего же населения. Это мнение подтвердил и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, который отметил, что не исключен использование даже химического оружия.