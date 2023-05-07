Россия способна на все, чтобы в очередной раз оправдать собственную агрессию и демонизировать Украину в глазах мира. Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Гетьман – ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт.

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Провокации России очень вероятны

В последнее время российские оккупанты постоянно поднимают стратегическую авиацию, которая маневрирует у границ. Это может быть их подготовкой к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

"Это устрашение. Но они также планируют, когда начнутся наши наступательные действия наносить удары не по войскам, а по мирным городам для того, чтобы демотивировать наших военнослужащих беспорядком в нашем тылу", – пояснил Алексей Гетьман.

Кроме того, в Главном управлении разведки МОУ предупредили, что на 9 мая могут быть провокации со стороны России. В частности, говорилось о провокациях в так называемом Приднестровье или Беларуси.

Но есть такое плохое предчувствие, что они могут сделать что-то в Москве на "параде победы". Туда могут стрельнуть даже химическим оружием, у них его много,

– подчеркнул майор запаса ВСУ.

Все для того, чтобы позже обвинить во всем Украину. Вроде бы, украинская сторона не просто испортила "праздник", но и применила запрещенное оружие. Гетман подчеркнул, что от россиян можно ожидать всего, чего угодно, даже таких циничных действий касаемо своего народа.

Возможные провокации на 9 мая в России: что известно