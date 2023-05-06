Андрей Юсов – представитель Главного управления разведки Минобороны – в эфире телемарафон рассказал, что российские оккупанты могут готовить провокации на территории страны-террористки, сообщает 24 Канал. Российские спецслужбы могут инсценировать нападения на гражданское население пограничных районов России.

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Такие провокации российские оккупанты используют еще с 2014 года.

Такие провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и привязаны к определенным датам, например, 9 мая,

– говорится в сообщении.

Конечно, ни в Украине, ни в других цивилизованных странах мира никто не верит в подобные спектакли страны-террористки. Также Юсов предположил, что есть угроза провокации против Беларуси. Ее Россия пытается втянуть в войну.

Что говорят в Минобороны

В Минобороны заявили, что Россия пытается захватить Бахмут до 9 мая. Российские захватчики пытаются порадовать свой безумный символизм. В то же время, украинские защитники не дают российским оккупантам никаких шансов реализовать хоть какие-то цели. Врагу наносят колоссальные потери.