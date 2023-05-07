Росія здатна на все, аби вчергове виправдати власну агресію та демонізувати Україну в очах світу. Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман — ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт.

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Провокації Росії дуже ймовірними

Останнім часом російські окупанти постійно підіймають стратегічну авіацію, яка маневрує біля кордонів. Це може бути їхньою підготовкою до контрнаступу Збройних Сил України.

"Це залякування. Але вони також планують, коли почнуться наші наступальні дії завдавати ударів не по військах, а по мирних містах для того, щоб демотивувати наших військовослужбовців безладом в нашому тилу", – пояснив Олексій Гетьман.

Крім того, в Головному управлінні розвідки МОУ попередили, що на 9 травня можуть бути провокації зі сторони Росії. Зокрема, мовилось, про провокації в так званому Придністров'ї чи Білорусі.

Але є таке погане передчуття, що вони можуть зробити щось якраз у Москві на "параді перемоги". Туди можуть стрільнути навіть хімічною зброєю, в них її багато,

– наголосив майор запасу ЗСУ.

Усе для того, аби пізніше звинуватити у всьому Україну. Начебто українська сторона не просто зіпсувала свято, але й застосувала заборонену зброю. Гетьман підкреслив, що від росіян можна очікувати всього, чого завгодно, навіть таких цинічних дій щодо свого ж народу.

Можливі провокації на 9 травня в Росії: що відомо