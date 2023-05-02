Напередодні свята 9 травня, яке є "священним" для росіян", у Кремлі панічні настрої. Дмітрій Пєсков у Кремлі заявив, що влада "готується до диверсій", повідомляє 24 Канал.

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"Паніки нєт", але готуються до диверсій

Пєсков 2 травня заявив, що Росія очікує "провокації" від України до 9 травня. Спецслужби окупантів вже готуються до можливих "диверсій" та проводять "напружену роботу". Окрім того, речник Путіна підкреслив, що "київський режим стоїть за цілою низкою терактів і планує і далі проводити свою лінію".

І хоча панічні настрої вже є навіть у Кремлі, Пєсков заявляє, що уряд робить все необхідне "для забезпечення безпеки" у деяких регіонах Росії. Разом з тим – вже готуються до "диверсій".

Спецслужби роблять все необхідне. Ведеться напружена робота,

– заявив Пєсков.

Торік українці дуже переймалися, що Росія може завдати масованого ракетного удару по території України. Минув рік і тепер окупанти скасовують свої ватні акції – "Безсмертний полк".

Кожного року тисячі росіян виходили на так звану "акцію", аби "відсвяткувати подвиги дідів". Зазомбовані пропагандою чіпляли зображення предків на палку й пихато ходили вулицями міст Росії. Але у 2023 році "щось случілось" й щорічну акцію скасували.

Але й на цьому росіяни не зупинилися. Звісно ж, ніякої "паніки нєт", але про всяк випадок росіяни вирішили скасувати й паради до 9 травня. На небачений крок задля "безпеки" пішли в прикордонних з Україною Курській та Бєлгородській областях.

Колаборанти бояться контрнаступу ЗСУ

Панічні настрої нині не тільки в Кремлі, а й на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, колаборант і так званий "підполковник народної міліції ЛНР" у відставці Андрій Марочко почав бідкатися, що Україна може "затьмарити свято Перемоги".

Він стверджує, що українські захисники вже буцімто формують ударні групи й можуть піти у контрнаступ вже наступного тижня – напередодні 9 травня. Окрім того, Марочко заявив і про гарну погоду, яка також гратиме на руку ЗСУ.

"Противник найближчим часом може здійснити низку провокацій, а також спробувати повернути раніше втрачені території", – заявив кремлівський посіпака.