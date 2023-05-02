Зокрема, так званий "підполковник народної міліції ЛНР" у відставці Андрій Марочко у своїх соцмережах почав бідкатися на те, що Україна буцімто влаштує "провокації" на 9 травня. Окрім того, він боїться, що ЗСУ "затьмарять святкування", повідомляє 24 Канал.

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Колаборанти бояться контрнаступу ЗСУ

Окупант Марочко бідкається, що Україна може почати контрнаступ на травневі свята, зокрема – й на 9 травня. Колаборант боїться, що ЗСУ намагатимуться деокупувати свої території, а тому попереджає про "провокації".

Противник найближчим часом може здійснити низку провокацій, а також спробувати повернути раніше втрачені території,

– заявив кремлівський посіпака.

Окрім того, колаборант стверджує, що українські захисники накопичують резерви матеріально-технічних засобів, формують ударні групи, готуючись до масштабного контрнаступу. І це неабияк лякає окупантів та зрадників. Також Марочко жаліється на покращення погоди, адже це також буде на руку ЗСУ.

За "прогнозами" колаборанта, Україна буцімто може піти у контрнаступ вже наступного тижня, адже матиме сприятливі погодні умови. Ба більше, окупанти вважають, що так званий "київський режим" намагатиметься "затьмарити" священний для росіян день – 9 травня.

Резніков назвав 3 "ключі" для контрнаступу

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для успішного контрнаступу ЗСУ необхідно враховувати 3 критерії. Оскільки українські захисники дуже довго планують та прогнозують план щодо деокупації території, то мають знати ключові речі у контрнаступі:

наявність озброєння, яке потрібне та буде використане;

підготовлені люди – наші захисники та захисниці (навчені бійці, які знають свій план на своєму рівні);

забезпечення цього наступу всіма необхідними речами (постійне відновлення всього необхідного — снарядів, амуніції, палива, одягу, захисту і так далі).

Окрім того, Резніков підкреслив, що Україна фактично готова та виходить на фінішну пряму. Проте остаточне рішення – за Генеральним штабом та Головнокомандувачем.