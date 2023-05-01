Олексій Резніков у інтерв'ю в ефірі телемарафону висловив переконання, що багато чого зроблено для того, щоб контрнаступ був вдалим. Адже, якщо не буде впевненості в наших генералів, Генштабу – від Головкома до командувачів АТО ОСУ, відповідних командувачів видів та родів, – немає сенсу іти.
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Що сказав Резніков про контрнаступ ЗСУ
Міністр оборони України пояснив, що у контрнаступі ЗСУ все має бути сплановано та продумано.
Олексій Резніков назвав три ключові речі в контрнаступі Збройних Сил України:
- наявність озброєння, яке потрібне та буде використане;
- підготовлені люди – наші захисники та захисниці. Мовиться про навчених бійців, які знають свій план на своєму рівні;
- забезпечення цього наступу всіма необхідними речами. Мовиться про постійне відновлення всього необхідного — снарядів, амуніції, палива, одягу, захисту і так далі.
Я вважаю, що станом на сьогодні ми виходимо на ту фінішну пряму, коли можемо сказати: "Так, все готово". А далі вже за рішенням та за розумінням ситуації на полі бою Генеральному штабу, Главкому та його команді буде зрозуміло, як, де і коли,
– пояснив глава Міноборони України.
Контрнаступ ЗСУ: останні заяви
- 1 травня видання CNN написало, що останні 72 години показали, що Росія не готова до контрнаступу України. За даними аналітиків, в Росії з цим серйозні проблеми. Окрім того, українська влада публічно не озвучувала дату контрнаступу. Та видання зауважує, що, можливо, він вже почався, можливо, до нього ще кілька тижнів. Саме цей факт є вагомим показником успіху України на цьому шляху.
- Буквально перед цим глава української розвідки запевнив, що найближчим часом усі побачать очікувані результати.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ України налічуватиме "десятки й сотні різних дій". Саме від нього залежатиме, як розвиватиметься широкомасштабна війна. Детальніше про позицію радника Андрія Єрмака – читайте за посиланням.