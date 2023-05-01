Алексей Резников в интервью в эфире телемарафона выразил убеждение, что многое сделано для того, чтобы контрнаступление было удачным. Ведь, если не будет уверенности в наших генералах, Генштабе – от Главкома до командующих АТО ОСУ, соответствующих командующих видами и родами, – нет смысла идти.

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Что сказал Резников о контрнаступлении ВСУ

Министр обороны Украины объяснил, что в контрнаступлении ВСУ все должно быть спланировано и продумано.

Алексей Резников назвал три ключевых вещи в контрнаступлении Вооруженных Сил Украины:

наличие вооружения, которое необходимо и будет использовано;

подготовленные люди – наши защитники и защитницы. Речь идет об обученных бойцах, знающих свой план на своем уровне;

обеспечение этого наступления всеми необходимыми вещами. Речь идет о постоянном восстановлении всего необходимого – снарядов, амуниции, топлива, одежды, защиты и так далее.

Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: "Да, все готово". А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, Главкому и его команде будет понятно, как, где и когда,

– объяснил глава Минобороны Украины.

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