Об этом подчеркнул глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов. Он также заявил, что первоочередной задачей Украины является деоккупация ее территорий.
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Чего ждать от контрнаступления ВСУ
В ближайшее время все увидят ожидаемые результаты,
– подчеркнул Буданов.
Кроме того, глава ГУР согласился с оценками официальных лиц США, надеющихся, что Украина как минимум сможет улучшить свои позиции вдоль линии фронта.
Это, в частности, поможет поражать военную логистику россиян на территории оккупированного Крыма и в глубине Донбасса.
Напомним, что Буданов также заверил, что все российские военные преступники будут наказаны. По его словам, их найдут в любой точке мира и уничтожат.
Что следует знать о наступательных действиях наших защитников
- Недавно Буданов рассказывал, что до окончания войны будет решающая битва армий Украины и России. Время, когда она начнется – тайна.
- По словам Буданова, чрезмерное внимание и интерес к контрнаступлению ВСУ в определенной степени усложняют ситуацию. Кроме того, они создают завышенные ожидания от украинских защитников. В то же время, подобные сообщения пугают врага.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что любые сценарии контрнаступления – это только предположение. Ведь о планах украинской армии могут говорить только трое: министр обороны, главнокомандующий ВСУ и президент.
- Маляр добавила, что многочисленные обнародуемые сейчас сценарии контрнаступления можно будет положить в основу сюжетов кино. "Но это все не о нашей истории. Нашу мы напишем сами", – подчеркнула чиновник.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что информация о времени и месте контрнаступления ВСУ закрыта. Все увидят, когда он начнется.