Об этом подчеркнул глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов. Он также заявил, что первоочередной задачей Украины является деоккупация ее территорий.

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В ближайшее время все увидят ожидаемые результаты,

– подчеркнул Буданов.

Кроме того, глава ГУР согласился с оценками официальных лиц США, надеющихся, что Украина как минимум сможет улучшить свои позиции вдоль линии фронта.

Это, в частности, поможет поражать военную логистику россиян на территории оккупированного Крыма и в глубине Донбасса.

Напомним, что Буданов также заверил, что все российские военные преступники будут наказаны. По его словам, их найдут в любой точке мира и уничтожат.

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