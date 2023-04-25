Ранее она заявляла, что любая такая информация – это только предположение. Ведь о планах украинской армии могут говорить только трое – министр обороны, главнокомандующий ВСУ и президент.

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Маляр прокомментировала "сценарии" украинского контрнаступления

Заместитель министра обороны Украины отметила, что многочисленные обнародуемые сценарии контрнаступления можно будет положить в основу сюжетов кино.

Но это все не о нашей истории. Нашу мы напишем сами,

– подчеркнула Маляр.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также прокомментировал слухи об украинском контрнаступлении. По его словам, со всех сторон звучат многие вопросы, например:

Когда уже контрнаступление?

На каком направлении?

Сколько людей и техники будет?

Каков план боя?

Подоляк добавил, что в то время, когда журналисты обвиняют в однотипных вопросах всех, кого можно назвать "официальным лицом":

Болельщики садятся на трибуны и желают знать, есть ли время успеть в буфет за куриными крылышками.

"Военные обозреватели" спорят, будет ли "второй сезон" таким удачным, как первый.

Политические аналитики предупреждают: если просмотры упадут, инвесторы задумаются, продолжать ли сериал на "третий сезон".

Фанаты недовольны: фото разрушенных пейзажей и раненых людей уже не цепляют, а шоуранеры демонстрируют недостаточную креативность.

Тем временем простые украинцы, покинувшие мирную жизнь и вставшие на стражу своей страны, изо дня в день готовятся отвоевывать свой родной дом – и не понимают, где обещаны боеприпасы, авиация и дальнобойные ракеты,

– подытожил советник главы ОП.

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Внимание к контрнаступлению мешает ВСУ

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что перед окончанием войны будет решающее сражение армий Украины и России. Время, когда она начнется, есть тайна.

По словам Буданова, чрезмерное внимание и интерес к контрнаступлению ВСУ в определенной степени усложняют ситуацию. Кроме того, они создают завышенные ожидания от украинских защитников. В то же время, подобные сообщения пугают врага.

По мнению главы ГУР, ВСУ уволят значительную часть территории уже во время следующего контрнаступления. Потому что российские пропагандисты уже начали подготовку к освещению "жеста доброй воли" из Крыма.

Буданов подчеркнул, что завершить войну можно будет только одним путем – возвращением границ Украины в 1991 году. Наше государство никогда не согласится на то, чтобы отдать определенную часть своих территорий.