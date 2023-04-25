Об этом пишет Politico. Многие аналитики считают, что бои за Бахмут заставили Россию ослабить свою оборону в других местах и именно этим может воспользоваться Украина, направив туда свои силы.
Смотрите также Только после освобождения Крыма можно безопасно двигаться в сторону Донбасса, – полковник запаса ВСУ
Что задумали в ВСУ
"Большинство военных аналитиков, похоже, согласны с тем, что наиболее вероятен один большой удар и ложный маневр, поскольку страна не имеет достаточного количества танков и бронетехники, чтобы прорваться глубоко, рассеивая свои силы", – говорится в материале.
Больше всего россияне боятся удара на юг, потому что это перережет оккупантам сухопутный коридор в Крым. Также главный удар может быть нанесен в Донецкой области, в самом Бахмуте.
"Россию пытаются ввести в заблуждение с помощью методов визуального обмана, радиопереговоров, наземной активности и бездействия", – отмечает СМИ.
При этом в материале указывается, что в Киеве остро осознают, что "им нужны большие территориальные приобретения, и судьба войны может зависеть от этого контрнаступления – по геополитическим причинам больше, чем по другим причинам".
Когда может начаться контрнаступление ВСУ
- Контрнаступление может начаться уже в мае, хотя, конечно, решение об окончательных датах будет принимать Генштаб ВСУ. Об этом пишет New York Times. Журналисты ссылаются на военных экспертов и чиновников США.
- Американские политики считают, что контрнаступление, вероятно, развернется на Юге. В частности, вдоль азовского побережья Украины, вблизи оккупированного Крыма.
- Издание пишет, что США и союзники по НАТО предоставили Украине большое количество артиллерии и боеприпасов для предстоящей битвы. Надеются, что этих поставок хватит.
- Количество вооружений за последние 2 месяца выросло. NYT, ссылаясь на слитые в сеть документы Пентагона, пишет, что Украина готовит 12 бригад, чтобы начать контрнаступление.