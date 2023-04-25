Об этом пишет Politico. Многие аналитики считают, что бои за Бахмут заставили Россию ослабить свою оборону в других местах и именно этим может воспользоваться Украина, направив туда свои силы.

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Что задумали в ВСУ

"Большинство военных аналитиков, похоже, согласны с тем, что наиболее вероятен один большой удар и ложный маневр, поскольку страна не имеет достаточного количества танков и бронетехники, чтобы прорваться глубоко, рассеивая свои силы", – говорится в материале.

Больше всего россияне боятся удара на юг, потому что это перережет оккупантам сухопутный коридор в Крым. Также главный удар может быть нанесен в Донецкой области, в самом Бахмуте.

"Россию пытаются ввести в заблуждение с помощью методов визуального обмана, радиопереговоров, наземной активности и бездействия", – отмечает СМИ.

При этом в материале указывается, что в Киеве остро осознают, что "им нужны большие территориальные приобретения, и судьба войны может зависеть от этого контрнаступления – по геополитическим причинам больше, чем по другим причинам".

Когда может начаться контрнаступление ВСУ