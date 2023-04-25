Про це пише Politico. Чимало аналітиків вважають, що бої за Бахмут змусили Росію послабити свою оборону в інших місцях і саме цим може скористатися Україна, спрямувавши туди свої сили.
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Що задумали у ЗСУ
"Більшість військових аналітиків, схоже, згодні з тим, що найбільш вірогідним є один великий удар і хибний маневр, оскільки країна не має достатньої кількості танків і бронетехніки, щоб прорватися глибоко, розсіюючи свої сили", – йдеться в матеріалі.
Найбільше росіяни бояться удару на південь, бо це переріже окупантам сухопутний коридор до Криму. Також головного удару може бути завдано у Донецькій області, у самому Бахмуті.
"Росію намагаються ввести в оману за допомогою методів візуального обману, радіопереговорів, наземної активності та бездіяльності", – зазначає ЗМІ.
При цьому в матеріалі вказується, що в Києві гостро усвідомлюють, що "їм потрібні великі територіальні придбання, і доля війни може залежати від цього контрнаступу – з геополітичних причин більше, аніж з якихось інших причин".
Коли може початися контрнаступ ЗСУ
- Контрнаступ може розпочатись вже у травні, хоча, звісно, рішення про остаточні дати ухвалюватиме Генштаб ЗСУ. Про це пише New York Times. Журналісти посилаються на військових експертів та чиновників США.
- Американські політики вважають, що контрнаступ, ймовірно, розгорнеться на Півдні. Зокрема, вздовж азовського узбережжя України, поблизу окупованого Криму.
- Видання пише, що США та союзники по НАТО надали Україні велику кількість артилерії та боєприпасів для майбутньої битви. Сподіваються, що цих поставок вистачить.
- Кількість озброєнь за останні 2 місяці виросла. NYT, посилаючись на злиті у мережу документи Пентагону, пише, що Україна готує 12 бригад, аби розпочати контрнаступ.