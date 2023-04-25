Про це пише Politico. Чимало аналітиків вважають, що бої за Бахмут змусили Росію послабити свою оборону в інших місцях і саме цим може скористатися Україна, спрямувавши туди свої сили.

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Що задумали у ЗСУ

"Більшість військових аналітиків, схоже, згодні з тим, що найбільш вірогідним є один великий удар і хибний маневр, оскільки країна не має достатньої кількості танків і бронетехніки, щоб прорватися глибоко, розсіюючи свої сили", – йдеться в матеріалі.

Найбільше росіяни бояться удару на південь, бо це переріже окупантам сухопутний коридор до Криму. Також головного удару може бути завдано у Донецькій області, у самому Бахмуті.

"Росію намагаються ввести в оману за допомогою методів візуального обману, радіопереговорів, наземної активності та бездіяльності", – зазначає ЗМІ.

При цьому в матеріалі вказується, що в Києві гостро усвідомлюють, що "їм потрібні великі територіальні придбання, і доля війни може залежати від цього контрнаступу – з геополітичних причин більше, аніж з якихось інших причин".

Коли може початися контрнаступ ЗСУ