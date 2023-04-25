Інформація про травень з'явилась у західній пресі. Журналісти посилаються на військових експертів та чиновників США.

До речі Ми наближаємося до знакової битви, але коли вона почнеться – таємниця, – Буданов

Де розпочнеться контрнаступ

Американські політики вважають, що контрнаступ, ймовірно, розгорнеться на Півдні. Зокрема, вздовж азовського узбережжя України, поблизу окупованого Криму.

Видання пише, що США та союзники по НАТО надали Україні велику кількість артилерії та боєприпасів для майбутньої битви. Сподіваються, що цих поставок вистачить.

Кількість озброєнь за останні 2 місяці виросла. NYT, посилаючись на злиті у мережу документи Пентагону, пише, що Україна готує 12 бригад, аби розпочати контрнаступ.

12 українських бойових бригад чисельністю близько 4000 солдатів у кожній будуть готові наприкінці квітня,

– стверджує NYT.

США та союзники по НАТО навчають 9 із цих бригад.

Які очікування від контрнаступу

Колишній посол США Александер Вершбоу заявив, що багато чого залежить від цього контрнаступу. Всі сподіваються на оптимістичний сценарій.

Українські офіційні особи зазначали, що мета полягає в тому, щоб прорвати вкопану російську оборону та створити повсюдний розвал російської армії. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що оптимістично налаштований, але закликав не чекати "чарівної палички", від якої Росія розвалиться.

Американські військові також впевнені, що українська армія може знову здивувати їх. Річ у тім, що ЗСУ озброєні європейськими танками та американськими бронетранспортерами, а також мають нові підрозділи, навчені, зокрема, силами НАТО.