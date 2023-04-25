Раніше вона заявляла, що будь-яка така інформація – це лише припущення. Адже про плани української армії можуть говорити лише троє – міністр оборони, головнокомандувач ЗСУ та президент.

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Маляр прокоментувала "сценарії" українського контрнаступу

Заступниця міністра оборони України зауважила, що численні сценарії контрнаступу, які зараз оприлюднюються, можна буде покласти в основу сюжетів кіно.

Але то все не про нашу історію. Нашу ми напишемо самі,

– наголосила Маляр.

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк також прокоментував чутки про український контрнаступ. За його словами, з усіх боків звучать багато питань, до прикладу:

Коли вже контрнаступ?

На якому напрямку?

Скільки буде людей та техніки?

Який план бою?

Подоляк додав, що в той час, коли журналісти закидують однотипними питаннями всіх, кого можна назвати "офіційною особою":

Вболівальники сідають на трибуни та бажають знати, чи є ще час встигнути в буфет за курячими крильцями.

"Військові оглядачі" сперечаються, чи буде "другий сезон" таким вдалим, як перший.

Політичні аналітики попереджають: якщо перегляди впадуть, інвестори замисляться, чи продовжувати серіал на третій сезон. "

Фанати" невдоволені: фото зруйнованих пейзажів та поранених людей вже не чіпляють, а шоуранери демонструють недостатню креативність.

Тим часом прості українці, що покинули мирне життя і стали на варту своєї країни, день за днем готуються відвойовувати свій рідний дім – та не розуміють, де обіцяні боєприпаси, авіація й далекобійні ракети,

– підсумував радник глави ОП.

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Увага до контрнаступу заважає ЗСУ

Голова ГУР МО Кирило Буданов розповів, що перед закінченням війни буде вирішальна битва армій України та Росії. Час, коли вона почнеться, є таємницею.

За словами Буданова, надмірна увага та інтерес до контрнаступу ЗСУ певною мірою ускладнюють ситуацію. Окрім цього, вони створюють завищені очікування від українських захисників. Водночас подібні повідомлення лякають ворога.

На думку голови ГУР, ЗСУ звільнять значну частину території уже під час наступного контрнаступу. Позаяк російські пропагандисти уже розпочали підготовку до висвітлення "жесту доброї волі" з Криму.

Буданов наголосив, що завершити війну можна буде лише одним шляхом – поверненням кордонів України 1991 року. Наша держава ніколи не погодиться на те, щоби віддати певну частину своїх територій.