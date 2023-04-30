Про це наголосив очільник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов. Він також заявив, що першочерговим завданням для України є деокупація її територій.
Дивіться також Все уже почалось, – майор запасу пояснив, як відбувається контрнаступ ЗСУ
Чого очікувати від контрнаступу ЗСУ
Найближчим часом усі побачать очікувані результати,
– підкреслив Буданов.
Крім того, глава ГУР погодився з оцінками офіційних осіб США, які сподіваються, що Україна як мінімум зможе покращити свої позиції вздовж лінії фронту.
Це, зокрема, допоможе уражати військову логістику росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу.
Нагадаємо, що Буданов також запевнив, що усі російській воєнні злочинці будуть покарані. За його словами, їх знайдуть у будь-якій точці світу і знищать.
Що варто знати про наступальні дії наших захисників
- Нещодавно Буданов розповідав, що перед закінченням війни буде вирішальна битва армій України та Росії. Час, коли вона почнеться, є таємницею.
- За словами Буданова, надмірна увага та інтерес до контрнаступу ЗСУ певною мірою ускладнюють ситуацію. Окрім цього, вони створюють завищені очікування від українських захисників. Водночас подібні повідомлення лякають ворога.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що будь-які сценарії контрнаступу – це лише припущення. Адже про плани української армії можуть говорити лише троє: міністр оборони, головнокомандувач ЗСУ та президент.
- Маляр додала, що численні сценарії контрнаступу, які зараз оприлюднюються, можна буде покласти в основу сюжетів кіно. "Але то все не про нашу історію. Нашу ми напишемо самі", – наголосила посадовиця.
- Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що інформація про час і місце контрнаступу ЗСУ є закритою. Усі побачать, коли він розпочнеться.