Про це наголосив очільник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов. Він також заявив, що першочерговим завданням для України є деокупація її територій.

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Найближчим часом усі побачать очікувані результати,

– підкреслив Буданов.

Крім того, глава ГУР погодився з оцінками офіційних осіб США, які сподіваються, що Україна як мінімум зможе покращити свої позиції вздовж лінії фронту.

Це, зокрема, допоможе уражати військову логістику росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу.

Нагадаємо, що Буданов також запевнив, що усі російській воєнні злочинці будуть покарані. За його словами, їх знайдуть у будь-якій точці світу і знищать.

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