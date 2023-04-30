Про це заявив глава ГУР Кирило Буданов. Водночас він запевнив, що Україна має достатньо власних сил і засобів, аби знайти російських злочинців, які вбивали чи знищувалися над громадянами.

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Усі винні будуть покарані

Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу,

– заявив Буданов.

Крім того, він додав, що його прогнози про розпад Росії можуть видатися занадто оптимістичними, проте він стоятиме на своїй позиції.

"Можу сказати тільки одне – час покаже", – підкреслив глава ГУР.

Генштаб Росії хоче привласнити всі ПВК

Буданов також заявив, що між російськими воєнізованими формуваннями немає єдності. Відтак, Генштаб Росії планує взяти під контроль приватні військові компанії.

За його словами, у Росії хочуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма "цими парамілітарними формуваннями".

До слова, нещодавно власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин пригрозив вивести своїх бойовиків з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів.

Аналітики ISW вважають, що такими заявами Пригожин, ймовірно, намагається відновити доступ до більшої кількості боєприпасів, оскільки Путін знову проводить перестановки в російському військовому керівництві.

Нагадаємо, що наші воїни за минулу добу знищили ще 470 окупантів. Таким чином загальна кількість вбитих загарбників в Україні становить 190 510 осіб.

Крім того, Росія втрачає багато техніки, зокрема: