У неділю, 30 квітня, близько 11:00 російські окупанти вчергове обстріляли Авдіївку на Донеччині. Ситуацію у коментарі журналістам прокоментував начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
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"Дві будівлі склалися"
Зазначимо, що стару частину Авдіївки ворог атакував ще вночі. Власне, у такий спосіб Росія вкотре довела, що є терористичною державою, яка воює з цивільним населенням.
Багатоповерхові дві будівлі склалися. Всі три поверхи, до фундаменту. Інформації по людях ще немає,
– прокоментував Барабаш наслідки обстрілу.
Водночас він наголосив, що в Авдіївці станом на 30 квітня залишаються 1 782 людини, серед них 12-річний хлопець. Його шукають для того, аби, вочевидь, евакуювати.
Окрім того, за словами глави МВА, жителі населеного пункту забезпечені їжею та продуктами.
Найгарячіший напрямок
- Зазначимо до цієї теми, що Авдіївський разом з Бахмутським, Мар'їнським та Лиманським напрямками залишається найгарячішим на всій лінії фронту. Окупанти щодня обстрілюють регіон та не припиняють безрезультатні спроби наступу.
- Так, лише за минулу добу наші воїни відбили 58 ворожих атак на цій ділянці. Водночас загарбники завдали загалом 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснивши 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
- Також керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш констатував, що ситуація з кожним днем лише загострюється. За його словами, ворог тепер має намір не захопити місто штурмом, а оточити його з різних боків. Себто зрозуміло, що терористи змінюють тактику, адже зазнають невдач.