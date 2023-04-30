У неділю, 30 квітня, близько 11:00 російські окупанти вчергове обстріляли Авдіївку на Донеччині. Ситуацію у коментарі журналістам прокоментував начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

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"Дві будівлі склалися"

Зазначимо, що стару частину Авдіївки ворог атакував ще вночі. Власне, у такий спосіб Росія вкотре довела, що є терористичною державою, яка воює з цивільним населенням.

Багатоповерхові дві будівлі склалися. Всі три поверхи, до фундаменту. Інформації по людях ще немає,

– прокоментував Барабаш наслідки обстрілу.

Водночас він наголосив, що в Авдіївці станом на 30 квітня залишаються 1 782 людини, серед них 12-річний хлопець. Його шукають для того, аби, вочевидь, евакуювати.

Окрім того, за словами глави МВА, жителі населеного пункту забезпечені їжею та продуктами.

Зверніть увагу! Відомо, що 29 квітня ворожа армія чотири рази вдарили по Великій Новосілці та п'ять разів по Авдіївці. Постраждав внаслідок цього житловий сектор поблизу коксохімічному заводу. На щастя, інформація про жертв та поранених не надходила.

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