Зауважимо, що внаслідок обстрілу міста сталися два влучання російських ракет. Як повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, окупанти поцілили не лише у житловий будинок на вулиці Комарова, а й у складські будівлі. Загалом же було пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків у місті, пише 24 Канал.

До теми Росіяни вночі атакували Україну 23 крилатими ракетами: скільки вдалося збити

Ракета знищила цілий під'їзд

За словами очільника МВС Ігора Клименка, внаслідок ракетного влучання у багатоповерхівці на вулиці Комарова майже вщент знищений перший під'їзд. Із 46 квартир було знищено 27.

За попередніми даними у цьому під'їзді були зареєстровані 109 українців. При цьому мовиться лише про людей, які офіційно проживали у квартирах цього під'їзду.

Наслідки масованої ракетної атаки по Україні 28 квітня / Фото із соцмереж Володимира Зеленського

Кількість жертв росте

Голова Черкаської ОВА близько 7 ранку також повідомив, що внаслідок удару було 5 постраждалих, життя трьох людей обірвалося. Однак через декілька годин, близько 10 ранку, міністр Ігор Клименко повідомив, що рятувальники витягли з-під завалів тіла ще трьох загиблих. Кількість жертв зросла до 10.

Зауважимо також, що зросла й кількість постраждалих. Станом на 11 ранку від російського ракетного обстрілу постраждали щонайменше 17 українців.

Натомість з-під завалів вдалося врятувати щонайменше 16 людей. Наразі дев'ятеро з них перебувають у лікарні. При чому, як повідомив очільник МВС, одна людина у вкрай важкому стані.

На місці влучання російської ракети працюють надзвичайники та медики, під завалами ще можуть перебувати люди. Через удар, який завдали окупанти по цивільній інфраструктурі, слідчо-оперативні групи та криміналісти України вже фіксують черговий воєнний злочин Росії, а також документують наслідки ракетного удару.

Серед загиблих є діти

Серед жертв російської терористичної атаки є маленькі діти, їх щонайменше двоє. Так, в Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок обстрілу Умані загинула 9-річна дитина, а згодом в ОВА підкреслили, що серед загиблих двоє 10-річних дітей.

Зауважимо, що радниця керівника Офісу Президента Дар'я Зарівна також повідомила, що внаслідок атаки по Умані загинула дитина. Вона опублікувала світлину, на якій вказали вік дитини – 3-4 роки.

На російську атаку відреагував Володимир Зеленський

На удар по цивільному будинку в Умані відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що мішенню російських терористів знову стали мирні люди та об'єкти.

Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності,

– сказав Зеленський.

Відреагував на теракт й радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Він назвав Росію терористичним угрупованням, яке навмисно обстрілює багатоповерхові будинки у той час, як там сплять сім'ї з дітьми.

"П'ята ранку, Умань. Навмисний обстріл багатоповерхових будинків, у яких спокійно спали сім'ї з дітьми. Ні, це не спогади про нацистів у XXI столітті. Це реальність українців, яких вбивають росіяни. Уже відомо про 7 загиблих, 11 людей поранені, серед них є діти. Це методи не "другої армії світу", а божевільного терористичного угруповання "РФ", – написав Подоляк.

Наслідки російської ракетної атаки: відео

Де розташований будинок, куди влучили окупанти: карта