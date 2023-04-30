Попри шалені втрати, ворог й далі намагається окупувати Україну. Відтак, по всій території нашої країни зберігається висока ймовірність ракетних ударів.

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Яка ситуація на напрямках

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу наші воїни відбили там 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Протягом доби росіяни завдали 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російського терору є загиблі та поранені серед цивільного населення. Крім того, руйнувань зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по Галаганівці та Леонівці. Крім того, противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Хрінівка, Заріччя, Єліне, Тимоновичі, Леонівка, Красний Хутір Чернігівської області;

Українське, Середина-Буда Стукалівка, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка і Могриця Сумської області,

Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Тернова, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Нестерне на Харківщині.

На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам'янка, Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Невське Луганської області та Новосадове, Торське, Білогорівка, Верхньокам'янське і Роздолівка – Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Торецьк, Шуми, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

Ситуація у Бахмуті: дивіться карту

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Карлівку, Водяне та Первомайське.

На Мар'їнському напрямку відбито атаки противника в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Окрім того, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Парасковіївка.

За Мар'їнку йдуть запеклі бої: карта

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Богоявленку, Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку, Шахтарське та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв, зокрема, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Новоандріївку та Кам'янське на Запоріжжі та Гаврилівку, Зміївку, Берислав, Козацьке, Іванівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське, Кізомис і Херсон.

Успіхи наших захисників

Завдяки відважній роботі наших оборонців статистика втрат ворога щодня росте. Так, минулої доби українська авіація завдала 3 удари по районах зосередження особового складу. Також наші воїни збили два ворожих БпЛА типу "Шахід", один розвідувальний "Орлан-10" та ще один БпЛА невстановленого типу.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: