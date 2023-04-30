Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу наші воїни відбили там 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.
Протягом доби росіяни завдали 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російського терору є загиблі та поранені серед цивільного населення. Крім того, руйнувань зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ситуація у Бахмуті: дивіться карту
За Мар'їнку йдуть запеклі бої: карта
Успіхи наших захисників
Завдяки відважній роботі наших оборонців статистика втрат ворога щодня росте. Так, минулої доби українська авіація завдала 3 удари по районах зосередження особового складу. Також наші воїни збили два ворожих БпЛА типу "Шахід", один розвідувальний "Орлан-10" та ще один БпЛА невстановленого типу.
Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: