Попри шалені втрати, ворог й далі намагається окупувати Україну. Відтак, по всій території нашої країни зберігається висока ймовірність ракетних ударів.

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Яка ситуація на напрямках

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу наші воїни відбили там 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Протягом доби росіяни завдали 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російського терору є загиблі та поранені серед цивільного населення. Крім того, руйнувань зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація у Бахмуті: дивіться карту

За Мар'їнку йдуть запеклі бої: карта

Успіхи наших захисників

Завдяки відважній роботі наших оборонців статистика втрат ворога щодня росте. Так, минулої доби українська авіація завдала 3 удари по районах зосередження особового складу. Також наші воїни збили два ворожих БпЛА типу "Шахід", один розвідувальний "Орлан-10" та ще один БпЛА невстановленого типу.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

  • район зосередження живої сили противника,
  • два склади пально-мастильних матеріалів,
  • два засоби протиповітряної оборони,
  • один артилерійський підрозділ,
  • одну важливу ціль противника.