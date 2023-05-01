У командуванні української армії розповіли про ситуацію на полі бою станом на 30 травня. Власне, окупанти зосереджують основні зусилля на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили на цих ділянках понад 36 атак. Разом з тим епіцентрами бойових дій є Бахмут та Мар'їнка.

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Обстріли не припиняються

На Волинському та Поліському напрямках Збройні Сили не зафіксували ознак формування наступальних угруповань. Однак на території Білорусі й надалі перебувають російські військові.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом доби росіяни завдали авіаударів по населених пунктах Красний Хутір Чернігівської області та Середина-Буда на Сумщині. Також вони здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Миколаївка, Галаганівка, Архипівка, Леонівка та Олександрівка Чернігівської області; Середина-Буда, Прогрес, Дружба, Бачівськ, Сопич Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Чернякове та Лошакове на Харківщині.

На Куп'янському напрямку загарбники не намагались наступати. Проте артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Колодязі, Торське, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка – Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у Бахмуті. До того ж протягом минулої доби російські вояки вели безрезультатні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Іванівське та Олександро-Шультине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Залізне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник намагався наступати в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське та успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівку, Водяне та Первомайське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку загарбники продовжують атакувати позиції ЗСУ. Ворожих обстрілів також зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби противник не наступав. Однак здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Золота Нива.

Карта бойових дій станом на 1 травня: DeepState

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворожі бійці намагаються оборонятися. Разом з тим вони обстріляли, зокрема, Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Новоандріївку, Новояковлівку та Кам'янське Запорізької області; а також Херсон, Одрадокам'янку та Білозерку Херсонської області. Також ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис на Херсонщині.

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Зазначимо, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 удари по районах зосередження противника. Окрім того, ЗСУ ліквідували ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10", а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

5 районів зосередження живої сили;

склад боєприпасів;

2 райони зосередження ворожої артилерії;

логістичний центр російських окупантів.

Водночас слід сказати, що станом на 1 травня відомо про 190 960 ліквідованих ворожих військових. Лише за минулу добу наша армія відправила до Кобзона 450 загарбників.