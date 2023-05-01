У командуванні української армії розповіли про ситуацію на полі бою станом на 30 травня. Власне, окупанти зосереджують основні зусилля на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили на цих ділянках понад 36 атак. Разом з тим епіцентрами бойових дій є Бахмут та Мар'їнка.

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Обстріли не припиняються

Карта бойових дій станом на 1 травня: DeepState

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Зазначимо, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 удари по районах зосередження противника. Окрім того, ЗСУ ліквідували ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10", а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

  • 5 районів зосередження живої сили;
  • склад боєприпасів;
  • 2 райони зосередження ворожої артилерії;
  • логістичний центр російських окупантів.

Водночас слід сказати, що станом на 1 травня відомо про 190 960 ліквідованих ворожих військових. Лише за минулу добу наша армія відправила до Кобзона 450 загарбників.