В командовании украинской армии рассказали о ситуации на поле боя по состоянию на 30 мая. Собственно, оккупанты сосредоточивают основные усилия на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки ВСУ отразили на этих участках более 36 атак. Вместе с тем эпицентрами боевых действий являются Бахмут и Марьинка.

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Обстрелы не прекращаются

Карта боевых действий на 1 мая: DeepState

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Отметим, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения противника. Кроме того, ВСУ ликвидировали вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 5 районов сосредоточения живой силы;
  • склад боеприпасов;
  • 2 района сосредоточения вражеской артиллерии;
  • логистический центр русских оккупантов.

В то же время следует сказать, что по состоянию на 1 мая известно о 190 960 ликвидированных вражеских военных. Только за минувшие сутки наша армия отправила к Кобзону 450 захватчиков.