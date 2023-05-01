В командовании украинской армии рассказали о ситуации на поле боя по состоянию на 30 мая. Собственно, оккупанты сосредоточивают основные усилия на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки ВСУ отразили на этих участках более 36 атак. Вместе с тем эпицентрами боевых действий являются Бахмут и Марьинка.

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Обстрелы не прекращаются

На Волынском и Полесском направлениях Вооруженные Силы не зафиксировали признаков формирования наступательных группировок. Однако на территории Беларуси и дальше находятся российские военные.

На Северском и Слобожанском направлениях в течение суток россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области и Середина-Буда в Сумской области. Также они провели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Николаевка, Галагановка, Архиповка, Леоновка и Александровка Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Дружба, Бачевск, Сопич Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Волчанск, Черняково и Лошаково на Харьковщине.

На Купянском направлении захватчики не пытались наступать. Однако артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Колодцы, Торское, Верхнекаменское, Спорное и Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в Бахмуте. К тому же за прошедшие сутки российские воины вели безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Александро-Шультино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Зализное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник пытался наступать в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское и успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловку, Водяное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении захватчики продолжают атаковать позиции ВСУ. Вражеским обстрелам также подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки противник не наступал. Однако совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива.

Карта боевых действий на 1 мая: DeepState

На Запорожском и Херсонском направлениях вражеские бойцы пытаются обороняться. Вместе с тем они обстреляли, в частности, Времовку, Бурлацкое, Новоселку, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку, Новояковловку и Каменское Запорожской области; а также Херсон, Одрадокаменку и Белозерку Херсонской области. Также враг нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомис в Херсонской области.

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Отметим, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения противника. Кроме того, ВСУ ликвидировали вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

5 районов сосредоточения живой силы;

склад боеприпасов;

2 района сосредоточения вражеской артиллерии;

логистический центр русских оккупантов.

В то же время следует сказать, что по состоянию на 1 мая известно о 190 960 ликвидированных вражеских военных. Только за минувшие сутки наша армия отправила к Кобзону 450 захватчиков.