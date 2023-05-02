Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили 41 атаку противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины держат оборону.

Где на фронте самая горячая ситуация

Карта боевых действий на Лиманском направлении

Карта боевых действий под Бахмутом

Карта боев на Авдеевском направлении

Карта боевых действий в Марьинке

Какая ситуация под Угледаром и Купянском

Оккупанты обороняются на Юге

Карта боевых действий на Юге

Силы обороны отработали по оккупантам

  • Авиация Сил обороны за сутки уничтожила 3 российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
  • Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники,2 склада боеприпасов и 1 склад горюче-смазочных материалов врага.