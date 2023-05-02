За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили 41 атаку противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины держат оборону.
Где на фронте самая горячая ситуация
Карта боевых действий на Лиманском направлении
Карта боевых действий под Бахмутом
Карта боев на Авдеевском направлении
Карта боевых действий в Марьинке
Какая ситуация под Угледаром и Купянском
Оккупанты обороняются на Юге
Карта боевых действий на Юге
Силы обороны отработали по оккупантам
Авиация Сил обороны за сутки уничтожила 3 российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники,2 склада боеприпасов и 1 склад горюче-смазочных материалов врага.