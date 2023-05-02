Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили 41 атаку противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины держат оборону.

Где на фронте самая горячая ситуация

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Враг нанес авиаудар по Белогоровке, Григоровке и Спорному. Также под артиллерийским огнем оказались несколько населённых пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Карта боевых действий на Лиманском направлении

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиационный удар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали более 10 сел и городов в Донецкой области.

Карта боевых действий под Бахмутом

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиаудар по Авдеевке. Обстрелял 4 населенных пункта Донецкой области.

Карта боев на Авдеевском направлении

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции Сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглась также Георгиевка в Донецкой области.

Карта боевых действий в Марьинке

Какая ситуация под Угледаром и Купянском

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Противник обстрелял Угледар, Богоявленку и Новоукраинку Донецкой области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не производил. Россия с артиллерии и миномётов обстреляла многие города и села в Харьковской области.

Оккупанты обороняются на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Россияне обстреляли населенные пункты Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Карта боевых действий на Юге

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования врагом наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях в течение суток враг нанес авиаудар управляемыми авиабомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области, в результате чего погиб ребенок. Также россияне обстреляли населённые пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Силы обороны отработали по оккупантам