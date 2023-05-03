Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки противник совершил более 30 атак.
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Следует напомнить, что 1 мая Силы обороны Украины отразили 41 атаку противника, что указывает на то, что оккупанты уменьшили количество атак. Вместе с тем в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники держат оборону.
Где наступают российские силы
Карта боевых действий на Лиманском направлении
Россияне в обороне на Юге: какая ситуация на других участках фронта
Карта боевых действий на Юге
Силы обороны ударили по россиянам
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 боеприпаса, 1 средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.