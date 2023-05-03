Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки противник совершил более 30 атак.

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Следует напомнить, что 1 мая Силы обороны Украины отразили 41 атаку противника, что указывает на то, что оккупанты уменьшили количество атак. Вместе с тем в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники держат оборону.

Где наступают российские силы

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области.

Карта боевых действий на Лиманском направлении

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Кроме того, оккупанты безуспешно атаковали в направлении Ивановского и Предтечиного. От вражеских обстрелов пострадали более 10 городов и деревень в Донецкой области. Карта боевых действий под Бахмутом

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Враг обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Карловку и Нетайлово. Карта боев на Авдеевском направлении

На Марьинском направлении отражены атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. Карта боевых действий в Марьинке

Россияне в обороне на Юге: какая ситуация на других участках фронта

На Купянском направлении враг наступательных действий не предпринимал, активно задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии. Россияне из артиллерии и минометов обстреляли около десяти городов и сел Харьковской области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Новоукраинку и Пречистовку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Совершил обстрелы более 30 населенных пунктов.

Карта боевых действий на Юге

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Черниговской области, Сумской и Харьковской области.

Силы обороны ударили по россиянам

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 боеприпаса, 1 средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.