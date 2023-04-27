Важен уже сам факт такого долгожданного разговора, о котором, вероятно, договаривался еще Макрон в Пекине. Западные СМИ уже высказали все возможные и невозможные предположения о результатах звонка. Вместо этого 24 Канал проанализировал, как в Китае воспринимают разговор Си и Зеленского и пишут о будущем "мирных переговоров" местные СМИ.

К теме Что означают заявления Си в разговоре с Зеленским: анализ ISW

Что о разговоре написали подконтрольные Коммунистической партии китайские СМИ

Стоит сразу отметить, что, несмотря на невероятную заангажированность, даже в газетах, подконтрольных партии, заметно откровенное потепление (скрытое или искреннее) в риторике в отношениии войны в Украине. Нет, войну там еще не называют войной – не иначе как "украинским кризисом". В своих заявлениях Китай принципиально называет войну в Украине именно "конфликтом". Но, похоже, сейчас нарративы несколько меняются, потому что так выгодно Китаю. Китайские СМИ пестрят похвальными одами Си Цзиньпину за то, как тот "взял ситуацию под свой контроль".

Важно! Листая страницы китайских газет, нельзя не заметить важную особенность – отсутствие откровенно негативных выводов относительно Украины и лично Зеленского, как это часто бывало раньше. Украина снова стала "стратегическим партнером", а Зеленский - президентом, "который всегда уделял пристальное внимание" двусторонним отношениям. Китайская государственная телерадиокомпания CCTV – самая влиятельная медикомпания в Китае, с самого начала пропагандировавшая кремлевский нарратив о войне.



Сейчас же Си фактически впервые поблагодарил Украину за помощь в эвакуации китайских граждан в первые дни войны. Это сильно отличается от того, как китайские СМИ относились к Украине и президенту Зеленскому в начале войны.





Зеленский и Си / обложка NEWSWEEK

Очевидно это связано, среди прочего, и с дипломатическим провалом китайского посла во Франции, своими заявлениями разрушившего образ Китая и лично Си, грезящего ореолом "миротворца".

В уже легендарной китайской пропагандистской газете "Жэньмин Жибао" настаивают, что диалог и переговоры – единственный выход из ситуации, а в ядерной войне никто не выиграет. Эти месседжи уже всем знакомы как на Западе, так и в Украине. Но появилось и другое.

Между строк можно трактовать позицию Пекина следующим образом – в Китае настаивают, что не они создавали "украинский кризис" и не они сторона этого кризиса. Об этом Си сказал Зеленскому, добавив, что как постоянный член Совета Безопасности ООН и большая страна Китай не будет сидеть сложа руки, не будет подливать масла в огонь и тем более не будет использовать ситуацию в личных целях..

Очевидно, что Си здесь изрядно лукавит, ведь именно роль "миротворца" сейчас видитмся ему как амбициозная цель. Конечно, чтобы подразнить США, а также показать силу странам-сателлитам так называемого "Глобального Юга".

Китай уделил особое внимание визиту спецпредставителя по делам Евразии в Украину Ли Хуэя "для проведения углубленной коммуникации со всеми сторонами по поводу политического урегулирования кризиса", заявили в МИД Китая.

Кого Китай отправляет в Украину Ли Хуэй – опытный и хитрый дипломат, занимавший в течение десяти лет пост посла в России – с 2009 по 2019 год. Это, конечно, может накладывать определенный шлейф на избрание именно такой кандидатуры для Украины. В то же время в 2019 году Путин даже вручал дипломату "орден дружбы". Когда Ли Хуэй был помощником министра иностранных дел Китая еще в 2006 году, получил также официальную благодарность от Путина за большой вклад в развитие сотрудничества. В китайском МИД не уточнили, когда именно Ли Хуэй отправится в поездку и какие государства посетит, кроме Украины.



Путин вручает "орден дружбы" экс-послу Китая в России Ли Хуэю в Кремле, 23 мая 2019 года / фото Синьхуа

Си забирает у Путина "ядерную палку" и создает точки соприкосновения в "мирном плане"

Конечно, что касается так называемого "мирного плана", Китай от него никак не отказывается. Более того, у Зеленского после разговора с Си заявили, что есть определенные точки соприкосновения, от которых Украина и Китай могут отталкиваться. И это действительно весомый результат разговора.

В то же время, что важно, взгляды Украины и Китая совпадают по вопросу неиспользования ядерного оружия и его нераспространения. Похоже, старший брат России наконец-то поставил точку в этом вопросе и отобрал у Путина "ядерную палку". Также Пекин согласился с тем, что нельзя брать в заложники ядерные объекты.

Обратите внимание! В последний раз Си разговаривал с Зеленским в январе 2022 года, менее чем за два месяца до вторжения Путина в Украину. Они поздравили друг друга с 30-летием дипломатических связей между двумя странами, отметив "углубление политического взаимного доверия" и "крепкое и стабильное" развитие. А через два месяца Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, в том числе захватив Чернобыльскую АЭС. Знал ли об этом Си?

Что понравилось китайцам

В газете довольно отмечают, что Зеленский поздравил Си с переизбранием, высоко оценил значительные достижения Китая и выразил уверенность, что под его руководством Китай будет успешно преодолевать различные вызовы и продвигаться вперед. Конечно, пусть это пропагандистская риторика, но надо понимать, что и она действительно новая для китайских СМИ.

Также очевидно китайцам понравилось, что Украина "предана политике "одного Китая", а сам Пекин имеет значительное влияние на международной арене.

Си отметил, что двусторонние отношения прошли через 31 год развития и достигли уровня стратегического партнерства. Он также сказал, что ценит неоднократное одобрение президентом Зеленским акцента на развитии китайско-украинских связей и сотрудничества с Китаем, а также поблагодарил Украину за оказание значительной помощи в эвакуации китайских граждан в прошлом году.

Для Украины важнейшим пунктом заявления Си является то, что "взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности – является политической основой двусторонних отношений". Он призвал Украину сосредоточиться на будущем в двусторонних отношениях.

Значит ли это, что в Китае согласились с позицией Украины – возможно, что нет. Но это важный месседж, в частности, и России – Китай пытается прислушаться к Киеву, а ни о каких "территориальных уступках" речи быть не может.



Беседа Зеленского и Си на обложке The Economist

Обратите внимание! Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии 24 Каналу подчеркнул, что сам факт разговора шокировал Россию. Там не ожидали столь объемного диалога. Украина четко дала знать, что ни о каких территориальных компромиссах не может быть и речи. Кроме того, этот звонок произошел на фоне неудачного наступления оккупантов, а также накануне контрнаступления ВСУ. По словам Подоляка, это подчеркивает, что России как субъекта глобальной политики фактически не существует, а существует Китай, который хочет для себя занять определенные политические позиции в глобальном распределении.

"Восточная мудрость" вместо западного подхода?

Другое же государственное издание Global Times в своей редакционной колонке восхваляет Си как амбициозного миротворца. Но это и не удивительно, ведь именно к этому стремится лидер Китая. Там даже апеллируют к восточной мудрости как альтернативе западному подходу.

Китай предлагает другой путь, преисполненный восточной мудрости. Он рассматривает "украинский кризис" как сложный и трудный вопрос для распутывания паутины, но не все узлы мертвые. Можно медленно распутывать узлы, один за другим, и в конце концов добиться всеобъемлющего "выхода",

– отмечают в издании.

Китайцы настаивают, что именно такой расчетливый подход является "лучшим решением, хотя люди и могут его сейчас и не воспринимать". Редакторы даже говорят, что и Белый дом якобы прислушиваются к мнению Пекина по этому вопросу, ведь Китай может быть эффективным посредником, потому что общается со всеми сторонами.

Конечно, таким образом пропаганда хочет ввести в заблуждение и сместить акценты с того, кто на самом деле является агрессором и сколько жизней Россия унесла своей геноцидной войной. Китай заявляет об окне возможностей для продвижения политического разрешения украинского кризиса. Очевидно, Си хочет создать иллюзию того, что якобы мир "проснулся" и наконец-то хочет уладить войну мирным путем. Там также откровенно обижаются, что "западное общественное мнение вылило на Китай много грязи, даже создавало слухи, пытаясь затянуть Китай на дно".

В то же время гонконгское издание South China Morning Post, заблокированное в Китае, выдает свою обезображенную точку зрения на результаты разговора Си и Зеленского. Авторы выдвигают довольно странный и контраверсионный, если не враждебный взгляд на то, как может завершиться война.

В духе роспропаганды отмечают, что Украина якобы должна объявить себя нейтральным государством и демилитаризироваться, а Россию нужно заставить финансировать восстановление оккупированных территорий за счет активов, замороженных западными странами. В то же время авторы признают, что украинцы уже доказали всему миру, что с западной поддержкой они грозный противник, с надеждой на победу.

Издание также отмечает, что Украина, по всей вероятности, справедливо ожидает, что западные страны будут оплачивать счета не только во время войны, но и за восстановление после того, как закончатся боевые действия. Однако западная помощь, как говорят авторы, уже не отвечает потребностям Украины, а экономика оказывающих ее стран ухудшается.

Китай показательно хочет привлечь больше государств к урегулированию войны

Крупнейшее информационное агентство Китая "Синьхуа" опубликовало собственный комментарий с призывом к крупным государствам сотрудничать с Китаем для политического урегулирования "кризиса" в Украине.

Там тоже присутствует мантра о том, что телефонный разговор стал еще одной иллюстрацией "готовности Китая выступить посредником, а также "ответственной роли, которую Китай играет в продвижении мира и стабильности в мире".

В то же время авторы пишут, что обязательство Китая помочь достичь политического урегулирования украинского кризиса напоминает громкое сближение между Саудовской Аравией и Ираном. Хотя и признают, что убедить Россию и Украину сесть за стол переговоров гораздо более сложная задача.

Те, кто отказывается поддерживать мир и подливает масла в огонь, находятся в плену блокового противостояния или заботятся лишь об эгоистической выгоде от трагедии,

– заявили в Синьхуа.

Там также упоминают и Владимира Зеленского в достаточно нейтральном, а то и в положительном ключе, уже не как "марионетку США и Запада". Как это любили делать в течение всего периода войны.



Клубок вопросов, который придется распутывать обоим лидерам / Обложка Nadya Yeh for The China Project

Так или иначе, мирные инициативы Китая звучат слишком расплывчато для Украины и не содержат, по крайней мере пока, какого-либо конкретного пути выхода из войны. Очевидно, что это может использовать и Путин для продвижения такого перемирия, в результате которого российские войска сохранят контроль над оккупированными территориями.

В то же время китайские СМИ, а также изменение риторики Си, похоже, свидетельствуют о том, что тот наконец-то готов взаимодействовать с Украиной. Однако между нашей и их позицией существуют все еще огромные разногласия по поводу того, как завершить эту войну. В Пекине хотят мирных переговоров и политического компромисса, а украинцы хотят только военной победы над Кремлем.