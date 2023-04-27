Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, разговор Зеленского и Си шокировал Россию. Там не ожидали столь объемного диалога.

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Какие последствия разговора Си и Зеленского

В ходе разговора Си согласился, что суверенитет и территориальная целостность – неотделимая составляющая правильной финализации войны. Также Украина четко дала знать, что ни о каких территориальных компромиссах не может быть и речи.

Можно говорить о любых диалогах, но эти диалоги должны базироваться на принципиальной позиции Украины – вывели войска за границы 1991 года, а после этого, пожалуйста, дальше о чем-то говорим. Это очень важная составляющая,

– отметил Подоляк.

Кроме того, этот звонок достаточно симптоматичен для России. Ведь он произошел на фоне неудачного наступления оккупантов, а также накануне контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

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Важно, что последовало определенное усиление отношений между странами. Теперь посол Украины в Китае Павел Рябикин вместе со спецпредставителем Ли Хуэем будут работать над предложениями по поводу того, какую позицию Пекин должен занимать в войне.

Китай, начинающий более активно модерировать тему, пытается проникнуть в природу этой войны. Это подчеркивает, что России как субъекта глобальной политики уже не существует, а существует Китай, желающий для себя занять определенные политические позиции в глобальном распределении. Это очень важные симптоматические действия. И мне кажется, что это шокировало Россию,

– подчеркнул Подоляк.

Заявление посла Китая во Франции неуместно

Недавно китайский посол во Франции Лу Шайе ляпнул, что "бывшие советские республики якобы не имеют статуса в международном праве". По словам Подоляка, это странное заявление. Ведь есть соответствующие юридические нормативы, которые четко фиксируют границы современных государств.

Мне кажется, что дипломат великой страны, которая сегодня нащупывает место в глобальном распределении политических процессов, не может так примитивно характеризовать происходящее и в историческом разрезе, и, куда больше, в международном праве. Это обнуляет понимание, что Китай стратегически видит значительно глубже,

– сказал Подоляк.

Разговор Си и Зеленского: коротко