Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, розмова Зеленського та Сі шокувала Росію. Там не очікували настільки об'ємного діалогу.

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Які наслідки розмови Сі та Зеленського

Під час розмови Сі погодився, що суверенітет та територіальна цілісність – невіддільна складова правильної фіналізації війни. Також Україна чітко дала знати, що про жодні територіальні компроміси не може бути й мови.

Можна говорити про будь-які діалоги, але ті діалоги мають базуватися на принциповій позиції України – вивели війська за кордони 1991 року, а після цього, будь ласка, далі про щось говоримо. Це дуже важлива складова,

– зазначив Подоляк.

Крім того, цей дзвінок є досить симптоматичним для Росії. Адже він відбувся на тлі невдалого наступу окупантів, а також напередодні контрнаступу Збройних Сил України.

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Важливо, що пішло певне посилення відносин між країнами. Тепер посол України в Китаї Павло Рябікін разом зі спецпредставником Лі Хуеєм працюватимуть над пропозиціями щодо того, яку позицію Пекін має займати у війні.

Китай, який починає більш активно модерувати тему, пробує проникнути в природу цієї війни. Це підкреслює, що Росії як суб’єкта глобальної політики вже не існує, а існує Китай, який хоче для себе зайняти певні політичні позиції в глобальному розподілі. Це дуже важливі симптоматичні дії. І мені видається, що це шокувало Росію,

– підкреслив Подоляк.

Заява посла Китаю у Франції є недоречною

Нещодавно китайський посол у Франції Лу Шайє ляпнув, що "колишні радянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві". За словами Подоляка, це дивна заява. Адже є відповідні юридичні нормативи, які чітко фіксують кордони сучасних держав.

Мені видається, що дипломат великої країни, яка сьогодні намацує місце в глобальному розподілі політичних процесів, не може так примітивно характеризувати те, що відбувалося і в історичному розрізі, і, куди більше, у міжнародному праві. Це обнуляє розуміння, що Китай стратегічно бачить значно глибше,

– сказав Подоляк.

Розмова Сі та Зеленського: коротко