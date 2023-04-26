Що відомо про нового посла України у Китаї – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Зазначимо, що попередній посол України в Китаї, Сергій Камишев, помер 14 лютого 2021 року у віці 64 років, писало Міністерство закордонних справ України. Відтоді нового посла не призначали.

Нагадаємо, що 26 квітня глава держави повідомив про розмову з китайським лідером. Він зазначив, що спілкувався із Сі довго. Президент України вірить, що цей діалог буде поштовхом до розвитку двосторонніх відносин.

Що відомо про нового посла України у Китаї

Остання посада, на якій з листопада 2021 року до березня 2023 року перебував Павло Рябікін, – міністр з питань стратегічних галузей промисловості.

Верховна Рада відправила Рябікіна у відставку 20 березня. Міністром замість нього став колишній голова Укрзалізниці Олександр Камишін.

Новий надзвичайний та повноважний посол України в Китаї народився у Києві 1965 року. Павло Рябікін закінчив Київський університет іміні Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство", здобув кваліфікацію "Юрист-міжнародник".

З 1991 до 2000 року він працював референтом. Був членом Київської міської колегії адвокатів Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Політична діяльність

У 2000 – 2005 роках був народним депутатом України, працював у комітеті Верховної Ради України з питань правової політики, з 2002 року – голова підкомітету з питань господарського законодавства Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій.

За інформацією "Чесно", у 2004 році Павло Рябікін був довіреною особою кандидата на пост президента Віктора Ющенка в ТВО № 132 у Миколаївській області.

З липня 2005 до серпня 2006 Рябікін був заступником Міністра транспорту та зв'язку України.

До слова. Рябікін тричі був нардепом: двічі безпартійним, один раз – від УДАРу.

Сімейний бізнес

2006 року пішов з держслужби у приватний бізнес. Був заступником директора Рекреаційно-оздоровчого центру Зелений порт, який розташований на Жуковому острові у Києві. За цією назвою ховається яхт-клуб "Маячок", який є сімейним бізнесом Рябікіних.

Павло Рябікін був засновником цього ТОВ та одноосібно володів компанією багато років. У липні 2020 року власником понад 94% статутного капіталу компанії став росіянин Олег Поляков, зареєстрований у Москві. А вже у вересні Рябікін повернувся до переліку опосередкованих бенефіціарних власників ТОВ. Згідно з декларацією Рябікіна, він викупив у TRUSSVILL ENTERPRISES SA (Панама) 92,89% у статутному капіталі РОЦ Зелений порт. Оціночна вартість цієї частки – 13,9 мільйона гривень.

Станом на сьогодні, відповідно до інформації сервісу YouControl, Рябікін є одноосібним власником цієї компанії.

Зв'язки з олігархами

Окрім того, Павло Рябікін став відомим у політичних колах як юрист нафтогазового олігарха Ігоря Бакая. Разом вони були в партії "Демократичний союз".

Зі свого боку Ігор Бакай багато років тому опікувався кар'єрою боксерів братів Кличків. Так познайомилися Павло Рябікін і Віталій Кличко.

Окрім того, Сергій Лещенко писав, що Льовочкін, Мартиненко й Фірташ були партнерами Рябікіна в бізнесі на території України й за її межами:

мовиться про комплекс відпочинку "Маячок";

він пов'язаний із Миколою Мартиненком – вони створили у Швейцарії підприємство, яке очолював Рябікін, а належало воно Мартиненку.

Дипломатична діяльність

Для Рябікіна не в новинку перебувати на дипломатичній посаді. З серпня 2009 до червня 2010 року він був надзвичайним і повноважним послом України у Данії. Його дипломатичний ранг на той момент – Надзвичайний і Повноважний посланець 2-го класу. З 2012 року був членом Парламентської асамблеї Ради Європи.

У 2012 –2014 працював у Комітеті Верховної Ради України з транспорту та зв'язку. У 2014 –2015 був заступником голови Київської міської державної адміністрації.

З березня 2017 року був гендиректором Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Ще рік (із листопада 2020 року до листопада 2021 року) керував Державною митною службою України.

У 2021 році призначений Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Був звільнений з посади у березні.

Павло Рябікін був міністром з питань стратегічних галузей України з листопада 2021 року до березня 2023.