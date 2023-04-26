Что известно о новом после Украины в Китае – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Зеленский назначил Рябикина послом в Китае

Отметим, что предыдущий посол Украины в Китае Сергей Камышев умер 14 февраля 2021 года в возрасте 64 лет, писало Министерство иностранных дел Украины. С того времени нового посла не назначали.

Напомним, что 26 апреля глава государства сообщил о разговоре с китайским лидером. Он отметил, что общался с Си долго. Президент Украины верит, что этот диалог будет толчком для развития двусторонних отношений.

Что известно о новом после Украины в Китае

Последняя должность, на которой с ноября 2021 года по март 2023 года находился Павел Рябикин, – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Верховная Рада отправила Рябикина в отставку 20 марта. Министром вместо него стал бывший глава Укрзализныци Александр Камышин.

Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Китае родился в Киеве в 1965 году. Павел Рябикин окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности "Правоведение", получил квалификацию "Юрист-международник".

С 1991 по 2000 год он работал референтом. Являлся членом Киевской городской коллегии адвокатов Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Политическая деятельность

В 2000 – 2005 годах был народным депутатом Украины, работал в комитете Верховной Рады Украины по правовой политике, с 2002 года – председатель подкомитета по вопросам хозяйственного законодательства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций.

По информации "Честно", в 2004 году Павел Рябикин был доверенным лицом кандидата на пост президента Виктора Ющенко в ТИО № 132 в Николаевской области.

С июля 2005 по август 2006 Рябикин был заместителем Министра транспорта и связи Украины.

К слову. Рябикин трижды был нардепом: дважды беспартийным, один раз – от Удара.

Семейный бизнес

В 2006 году ушел из госслужбы в частный бизнес. Был заместителем директора Рекреационно-оздоровительного центра "Зеленый порт", который расположен на Жуковом острове в Киеве. За этим названием скрывается яхт-клуб "Маячок", являющийся семейным бизнесом Рябикиных.

Павел Рябикин был основателем ООО и единолично владел компанией много лет. В июле 2020 года владельцем более 94% уставного капитала компании стал россиянин Олег Поляков, зарегистрированный в Москве. А уже в сентябре Рябикин вернулся в список опосредованных бенефициарных владельцев ООО.

Согласно декларации Рябикина, он выкупил у TRUSSVILL ENTERPRISES SA (Панама) 92,89% в уставном капитале РОЦ Зеленый порт. Оценочная стоимость этой доли – 13,9 миллионов гривен.

По состоянию на сегодняшний день, согласно информации сервиса YouControl, Рябикин является единоличным владельцем этой компании.

Связи с олигархами

Кроме того, Павел Рябикин стал известен в политических кругах как юрист нефтегазового олигарха Игоря Бакая. Вместе они находились в партии "Демократический союз".

Со своей стороны Игорь Бакай много лет назад занимался карьерой боксеров братьев Кличко. Так познакомились Павел Рябикин и Виталий Кличко.

Кроме того, Сергей Лещенко писал, что Левочкин, Мартыненко и Фирташ были партнерами Рябикина в бизнесе на территории Украины и за ее пределами:

речь идет о комплексе отдыха "Маячок";

он связан с Николаем Мартыненко – они создали в Швейцарии предприятие, которое возглавлял Рябикин, а принадлежало оно Мартыненко.

Дипломатическая деятельность

Для Рябикина не в новинку находиться на дипломатической должности. С августа 2009 по июнь 2010 года он был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании. Его дипломатический ранг на тот момент – Чрезвычайный и Полномочный посланник 2-го класса. С 2012 года являлся членом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В 2012-2014 работал в Комитете Верховной Рады Украины по транспорту и связи. В 2014-2015 был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

С марта 2017 года был гендиректором Международного аэропорта "Борисполь". Еще год (с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года) руководил Государственной таможенной службой Украины.

В 2021 году назначен Министром по стратегическим отраслям промышленности Украины. Был уволен с должности в марте.