Президент уже подписал соответствующий указ. Известно также, что Китай отправит специального представителя в Украину.
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Что известно о назначении посла в Китае
Назначить Павла Борисовича Рябикина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике,
– говорится в указе президента Украины.
Указ Владимира Зеленского №239 датирован 26 марта 2023 года.
В Украине будет спецпредставитель Китая
Следует отметить, что Китайская Народная Республика также заявила о решении отправить в Украину специального представителя.
"Китай отправит специального представителя китайского правительства по Евразии в Украину и другие страны для углубленного общения со всеми сторонами относительно политического урегулирования "кризиса в Украине", – заявили в Китае.
Представитель МИД Китая Хуа Чуньин пояснила, что:
- "Китай четкий и последовательный в своей готовности развивать двусторонние отношения с Украиной и стратегическое партнерство;
- в "украинском кризисе" Китай всегда стоит на стороне мира, а основная позиция состоит в содействии мирным переговорам".
Также представитель Министерства иностранных дел заверила, что Китай в дальнейшем будет оказывать Украине гуманитарную помощь "по мере своих возможностей".
Что известно о Павле Рябикине
- Павел Рябикин с 4 ноября 2021 года по 20 марта 2023 года был главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
- До этого, с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года, он был председателем Государственной таможенной службы. Перед этим с марта 2017 года управлял аэропортом Борисполь.
- По образованию Павел Рябикин – юрист и дипломат. Он в 2009 – 2010 году работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Дании. Биографию Павла Рябикина можно прочитать по ссылке.