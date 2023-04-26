Президент України вже підписав відповідний указ. Відомо також, що Китай також відправить спеціального представника в Україну.

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Що відомо про призначення посла в Китаї

Призначити Павла Борисовича Рябікіна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці,

– мовиться в указі президента України.

Указ Володимира Зеленського №239 датований 26 березня 2023 року.

В Україні буде спецпредставник Китаю

Варто зазначити, що Китайська Народна Республіка також заявила про рішення відправити в Україну спеціального представника.

"Китай відправить спеціального представника китайського уряду з питань Євразії в Україну та інші країни для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання "кризи в Україні", – заявили в Китаї.

Речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн пояснила, що:

"Китай чіткий та послідовний у своїй готовності розвивати двосторонні відносини з Україною та стратегічне партнерство;

в "українській кризі" Китай завжди стоїть на боці миру, а основна позиція полягає в сприянні мирним переговорам".

Також речника Міністерства закордонних справ запевнила, що Китай надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу "у міру своїх можливостей".

Зверніть увагу! Володимир Зеленський поговорив з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Це була перша розмова лідерів після початку повномасштабного вторгнення. Український лідер пояснив, що розмова була довгою та змістовною. Президент України заявив, що вірить, що перемовини та призначення посла України в Китаї дадуть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин.

Що відомо про Павла Рябікіна