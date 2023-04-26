Президент України вже підписав відповідний указ. Відомо також, що Китай також відправить спеціального представника в Україну.
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Що відомо про призначення посла в Китаї
Призначити Павла Борисовича Рябікіна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці,
– мовиться в указі президента України.
Указ Володимира Зеленського №239 датований 26 березня 2023 року.
В Україні буде спецпредставник Китаю
Варто зазначити, що Китайська Народна Республіка також заявила про рішення відправити в Україну спеціального представника.
"Китай відправить спеціального представника китайського уряду з питань Євразії в Україну та інші країни для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання "кризи в Україні", – заявили в Китаї.
Речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн пояснила, що:
- "Китай чіткий та послідовний у своїй готовності розвивати двосторонні відносини з Україною та стратегічне партнерство;
- в "українській кризі" Китай завжди стоїть на боці миру, а основна позиція полягає в сприянні мирним переговорам".
Також речника Міністерства закордонних справ запевнила, що Китай надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу "у міру своїх можливостей".
Що відомо про Павла Рябікіна
- Павло Рябікін з 4 листопада 2021 року по 20 березня 2023 року був очільником Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
- До цього, з листопада 2020 року до листопада 2021 року, він був головою Державної митної служби. Перед цим із березня 2017 року керував аеропортом Бориспіль.
- За освітою Павло Рябікін юрист та дипломат. Він у 2009 – 2010 році працював Надзвичайним і Повноважним Послом України в Данії. Біографію Павла Рябікіна можна прочитати за посиланням.